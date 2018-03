Die Firma Siemens lässt Lieferungen ab sofort mit einem Elektro-Lkw in der Stadt verteilen. Dieser gilt derzeit als der größte seiner Art in Deutschland: Seine Reichweite beträgt etwa 80 Kilometer, er wiegt um die 2,5 Tonnen und kann mit 980 Kilogramm beladen werden. Der Greenliner wird nun täglich fast lautlos in den Straßen Nürnbergs unterwegs sein. Ein Logistikdienstleister aus Eckental hat ihn angeschafft. © Michael Matejka