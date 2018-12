Sauberkeit per Smartphone: Neuer Schmutz-Service am Hauptbahnhof

Reisende können Dreck via WhatsApp sofort an die Deutsche Bahn melden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Nürnberger Hauptbahnhof können Reisende seit einiger Zeit über den Nachrichtendienst WhatsApp Verschmutzungen an die Deutsche Bahn melden. Die Nürnberger Zeitung hat ausprobiert, wie das neue Angebot funktioniert.

Seit April können nun auch Reisende an bayerischen Bahnhöfen Müll und Unrat übers Handy melden. © Roland Fengler



Zigarettenstummel, Fast-Food-Tüten, Scherben: Bahnhöfe sind Durchgangsorte – und viele Menschen lassen dort liegen, was sie nicht mehr brauchen. Zugegeben: Oft landet der Abfall zwar in den Müllbehältern – aber natürlich nicht immer.

Um das Schmuddel-Image der Bahnhöfe aufzupolieren, hat die Deutsche Bahn (DB) 2017 ein Pilotprojekt gestartet: An den Hauptbahnhöfen in Berlin, Hamburg und Hannover testete sie den neuen WhatsApp-Dienst gegen Schmutz zuerst.

Millionen für Reinigung

Seit April können nun auch Reisende an bayerischen Bahnhöfen Müll und Unrat übers Handy melden – und zwar in Bamberg, am Münchner Ostbahnhof und am Pasinger Bahnhof sowie an den Hauptbahnhöfen in München, Aschaffenburg, Augsburg, Nürnberg, Regensburg und Würzburg. Das Unternehmen wendet nach eigenen Angaben jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag für die Reinigung der rund 5400 Bahnhöfe bundesweit auf.

Und so funktioniert’s: Reisende melden per WhatsApp-Nachricht den genauen Standort und die Art der Verschmutzung an eine DB-Servicenummer. Die Zentrale leitet die Meldung an den Reinigungsdienst vor Ort weiter, der "so zügig wie möglich mit der Reinigung startet", schreibt die Bahn. Auf Wunsch erhalte der Kunde eine Nachricht, sobald der Schmutz beseitigt wurde. Außerdem kann er die Sauberkeit des Bahnhofs mit einer Schulnote bewerten. Nach Erledigung werde die Handynummer gelöscht.

Müllbehälter und Flüssigkeiten

Die WhatsApp-Reinigung ist Teil von "Zukunft Bahn", heißt es auf der Homepage des Konzerns. Mit dem 2016 gestarteten Programm sollen Qualität, Pünktlichkeit und Kundenorientierung nachhaltig verbessert werden. Das Angebot werde an allen Bahnhöfen, an denen es angeboten wird, gut genutzt, sagt ein Bahnsprecher. "Bei den meisten Hinweisen handelt es sich um verschüttete Flüssigkeiten und volle Müllbehälter."

Allerdings scheint der Service doch noch nicht alle Fahrgäste erreicht zu haben: "Wie bei jeder Einführung eines neuen Dienstes dauert es eine gewisse Zeit, bis dieser sich bei den Kunden etabliert hat. Einer Ausweitung der Nutzerzahlen stehen wir positiv gegenüber", sagt der Bahnsprecher.

Test am Hauptbahnhof

Die NZ hat den neuen Schmutzdienst am Nürnberger Hauptbahnhof getestet. An einem Donnerstag Ende November gegen 15 Uhr war es aber tatsächlich schwierig, Dreck und Schmutz auf einem Bahnsteig zu finden. Dann endlich: An Gleis drei liegt eine Pappbox eines Fast-Food-Lokals auf dem Boden. Die Meldung an die DB über WhatsApp geht um 15.14 Uhr raus. Nur vier Minuten später kommt die Antwort: Der Hinweis sei an die Reinigungskräfte übermittelt worden. "Die Beseitigung erfolgt schnellstmöglich."

Und tatsächlich: Um 15.45 Uhr, eine knappe halbe Stunde später, war der Verpackungsmüll entsorgt. Die Vollzugsmeldung der Bahn kam allerdings erst um 18.08 Uhr beim Sender an – ohne, dass eine solche angefordert worden war. Beim zweiten NZ-Test sind die Voraussetzungen um einiges widriger: Samstagnachmittag, drittes Adventswochenende, Christkindlesmarkt. Trotzdem ist der Hauptbahnhof recht sauber, nur an Gleis zwei liegen unter einer Sitzbank Scherben einer Bierflasche und eine leere Zigarettenpackung. Die Meldung an die Bahn erfolgt um 14.41 Uhr, deren Weiterleitungsbestätigung an die Kollegen vor Ort um 14.47 Uhr.

Diesmal dauert es deutlich länger, bis ein Mitarbeiter des Reinigungsteams samt DB-Putzwagen ans Gleis kommt, nämlich erst um 16.22 Uhr. Der Mann schüttet auch gleich Wasser in den rauchenden Aschenbecher und fegt die Zigarettenstummel auf. Eine Bestätigung per WhatsApp schickt die Zentrale diesmal nicht. Fazit: Das Bemühen der Bahn ist durchaus positiv. Noch schöner wäre es allerdings, würden Reisende konsequent ihren Müll in die Abfallbehälter werfen. Und wenn die voll sind, kann man das über den neuen WhatsApp-Schmutzdienst einfach und unkompliziert an die DB melden.

Judith Horn