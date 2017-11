Sauerei auf der Kinderweihnacht: Schwein aus Krippe geklaut

Die schwere Figur wurde zuletzt zwischen Ochs und Esel gesehen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Der Schaustellerverband fahndet nach einem Holzschwein: Die massive Figur ist aus der Krippe der Kinderweihnacht am Hans-Sachs-Platz verschwunden, das Schaustellerbüro bittete um sachdienliche Hinweise.

Wer hat das hölzerne Schwein aus der Krippe entführt? © Berny Meyer



"Am 13. November haben wir mit dem Aufbau angefangen, jetzt ist das Schwein weg", meint Barbara Lauterbach vom Süddeutschen Schaustellerverband. Es stand zwischen Ochs und Esel in der Krippe, neben Maria, Josef und dem Jesuskind. Die Figur ist komplett aus Holz, fast so groß wie ein echtes Schwein und deshalb ziemlich schwer. "Da das Schwein selbst nicht laufen kann, liegt der Verdacht nahe, dass es jemand mitgenommen hat", erklärt Lauterbach.

Die Krippe ziert schon seit 1999 die Kinderweihnacht — bislang völlig unbeschadet. Einmal hat das Schwein ein Ohr verloren, aber das war wieder zu beheben.

Der Schaustellerverband hätte das hölzerne Tier gerne wieder. "Wer uns das Schwein zurückbringt oder sagen kann, wo es sich befindet, bekommt eine Belohnung von uns", verspricht Lauterbach. Erwachsene "Finder" bekommen ein Imbiss-Paket geschnürt, junge Tippgeber dürfen sich über Gutscheine für die Kinderweihnacht freuen. Wer Hinweise auf das abgängige Schwein geben kann, wird gebeten, sich beim Schaustellerbüro unter der Rufnummer (09 11) 46 86 00 zu melden.

