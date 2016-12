Saunaspaß, Kinderkrippe, Urnengrab: Was 2017 teurer wird

Für die Bürger gibt‘s im neuen Jahr einige Gebührenerhöhungen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Neues Jahr, neues Glück – und ein paar neue Teuerungen in der Stadt. Die NZ gibt einen Überblick, auf welche Gebührenerhöhungen sich die Nürnberger ab 2017 einstellen müssen.

*Kinderhorte: Für die Betreuung ihrer Sprösslinge müssen Eltern ab dem Kindergartenjahr 2017/2018 etwas tiefer in die Tasche greifen: Die Gebühren erhöhen sich um 30 Euro. Je nach Buchungszeit entspricht dies einer Kostensteigerung zwischen 24 und 32 Prozent.

*Auch bei den Kinderkrippen gibt es eine Erhöhung. Diese schlägt ab dem Kindergartenjahr 2017/2018 laut Verwaltung mit 50 Euro zu Buche. In den städtischen Krippen kostet die Betreuung dann je nach Buchungszeit zwischen 16 und 50 Prozent mehr.

*Besucher von Meistersingerhalle und Messe sowie Fußballfans, die ins Stadion wollen, müssen sich ebenfalls auf eine Erhöhung einstellen: Die Parkgebühren an diesen Stätten steigen ab 1. Januar von bisher drei auf vier Euro.

*Wer bei einer Hausrenovierung ein Baustellengerüst auf dem Gehweg aufbaut oder als Cafébesitzer Stühle und Tische vor seinem Lokal aufstellen will, muss Sondernutzungsgebühren zahlen. Diese erhöhen sich nach Angaben der Stadtverwaltung voraussichtlich ab Mitte 2017 um zehn Prozent.

*Badevergnügen und Saunaspaß: Das Schwimmen in Nürnbergs Bädern wird ebenfalls teurer (die NZ berichtete). Ab 1. Januar 2017 steigen die Eintrittpreise im Schnitt um 4,5 Prozent. Dafür darf in den Hallenbädern dann auch länger geschwommen werden.

Einige Beispiele: Das Erwachsenen-Ticket in Langwasserbad, Südstadtbad oder Nordostbad kostet im neuen Jahr 4,50 Euro für 120 Minuten Badezeit (vorher: 4,30 für 90 Minuten); die Tageskarte gibt es künftig für neun Euro (früher: 8,40 Euro); Kindertickets erhöhen sich von 2,10 auf 2,20 Euro; Saunagäste zahlen fürs Schwitzen im Südstadtbad oder Langwasserbad ab 2017 für die Tageskarte 18,80 Euro (vorher: 17,60 Euro). Übrigens: Pro Ticket legt die Stadt im Schnitt sechs Euro drauf. Dennoch verursachten die Bäder in diesem Jahr ein Minus von 6,9 Millionen Euro.

*Ähnlich wie die Bäder ist auch der Friedhof für die Stadt ein Draufzahlgeschäft. Um das erwartete Defizit von 2,88 Millionen Euro für 2017 etwas abzufedern, erhöhen die Verantwortlichen die Gebühren: Für das Wahlgrab eines Erwachsenen beispielsweise fallen künftig zehn Euro mehr pro Jahr an – nämlich 50 Euro statt 40 Euro, was eine Erhöhung um 25 Prozent bedeutet. Die Kosten für ein Urnen-Erdgrab werden ab 1. Januar um 16 Prozent von 30 auf 35 Euro steigen.

*Wie bereits berichtet kommen auch im öffentlichen Nahverkehr auf die Nutzer ein paar Teuerungen zu. Im neuen Jahr steigen die Ticketpreise für die Bahnen und Busse der VAG und des VGN um durchschnittlich 2,58 Prozent. Zum Beispiel muss man für die MobiCard für 31 Tage ohne Ausschlusszeiten künftig 86,40 Euro zahlen (plus 4,10 Euro). Das Jahresabo wird um 1,50 Euro teurer und kostet dann 58,40 Euro pro Monat. Das Schülerticket für Schüler der 5. bis 10. Klassen kostet 25,90 Euro statt bisher 25 Euro im Monat, für Schüler der Klassen 11 bis 13 fallen ab Januar 35,90 Euro an (plus 90 Cent). Die Preise für Einzelfahrscheine bleiben gleich: Die Langstrecke für Erwachsene kostet drei Euro (Kurzstrecke 1,60 Euro), für Kinder 1,50 Euro (Kurzstrecke 80 Cent).

*Nach Angaben der Stadtverwaltung werden auch die Dienste der Nürnberger Feuerwehr teurer: Unter anderem sollen 2017 die Kosten für Sicherheitswachen und für Einsätze in besonderen Fällen – etwa Türen öffnen oder Äste nach Unwettern entfernen – steigen. Ebenso gibt es bei den Stundensätzen für Personal und Fahrzeuge und den Anschluss von Feuermeldern, deren Unterhalt, Betrieb und regelmäßige Überprüfung eine Erhöhung.

*Auch im Planetarium gibt’s im neuen Jahr eine Neuerung: Die Unterscheidung zwischen analogen und digitalen Themenshows fällt weg; gleichzeitig werden die Eintrittspreise erhöht, etwa für Erwachsene von sieben auf 7,50 Euro.

horn