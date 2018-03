Schaden Tablets und Smartphones meinen Kindern?

NÜRNBERG - Eltern streiten sich mit Sohn und Tochter um die Herausgabe des Smartphones und die Frage, ob der Nachwuchs bestimmte Apps schon nutzen darf, das sorgt für Stress und schlechte Stimmung. Für einen gelasseneren Umgang mit digitalen Medien plädiert Stefan Aufenanger. Der Medienpädagoge von der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz sprach auf dem 17. Offenen Familienforum der Stadt Nürnberg.

Wie viel Smartphone-Konsum sollen Eltern ihren Kindern erlauben? Medienpädagoge Stefan Aufenanger plädiert dafür, die Mediennutzung der Kids gelassen zu sehen. Natürlich gibt es dennoch Grenzen. © Foto: Patrick Seeger, dpa



Wie haben digitale Medien das Familienleben verändert?

Beim Gespräch mit anderen Eltern zeigt sich ein Vater verzweifelt: "Was soll ich mit Jonas noch tun? Er hat doch schon ein Jahr lang Tablet-Verbot!" Eine Mutter war sauer, weil sie während des Stillens nicht mehr das Handy nutzen soll. 2017 hatte eine Studie des Gesundheitsministeriums ergeben, dass Säuglinge unter Essens- und Einschlafstörungen leiden, wenn die Mutter während der Betreuung nebenher das Smartphone nutzt. Die Beispiele zeigen: Fast alle Kinder wachsen von Geburt an mit digitalen Medien auf. Und die Elternrolle hat sich verändert: Es ist das erste Mal, dass Jüngere Älteren etwas beibringen können, es gibt mehr Kommunikation untereinander, etwa über Skype oder WhatsApp. "Digitale Medien werden gerne für Sanktionen eingesetzt und Eltern setzen oft Regeln für die Mediennutzung", weiß Aufenanger.

Warum sind digitale Medien ein gesellschaftliches Streitthema?

In einer Befragung sollten Eltern diese Aussage beurteilen: "In der Zukunft sollten bereits Kleinkinder wie selbstverständlich dem Umgang mit digitalen Technologien lernen." 46 Prozent stimmten zu, 48 Prozent dagegen nicht. Sechs Prozent machten keine Angaben. Die Uneinigkeit ist riesig, ebenso die Ambivalenz des Handelns. In einer repräsentativen Befragung von 720 Müttern mit Kindern zwischen 0 und 5 Jahren stellte Aufenanger fest: 75 Prozent waren der Meinung, dass Vier-bis Fünfjährige frühen Zugang zu digitalen Medien haben sollten. Gleichzeitig fanden rund 60 Prozent, dass Bildschirmmedien schlecht für das Kind seien.

Wozu brauchen Kinder Tablets und Smartphones überhaupt?

"Wir müssen wissen, wie digitale Bildung funktioniert", ist Aufenanger überzeugt: "Kinder brauchen die Befähigung, in einer digitalen Welt souverän agieren und sozial verantwortlich handeln zu können." Dies ermögliche ein Leben in Würde. Gleichzeitig brauchen Kinder auch Eltern, die ihnen Werte, Überzeugung, Teamwork und Mitgefühl vermitteln und es ihnen ermöglichen, Sport zu treiben sowie Musik und Malerei nachzugehen. "So stellen wir sicher, dass Kinder anders sind als Maschinen und in Zukunft nicht den Kampf gegen diese verlieren", sagt Jack Ma, der Internet-Unternehmer und Gründer der Alibaba Group.

S. Aufenanger © Foto: privat



Aufenanger betont: "Digitale Medien stellen Anforderungen an das Gehirn, wie sie auch bei anderen Aufgaben des Lernens üblich sind. Es kommt letztlich nicht darauf an, ob eine Information über digitale Medien oder über andere Medien vermittelt wird, sondern darauf, welcher Inhalt vermittelt wird." Auf dem Tablet herumtippen sei nicht schlimmer als das Umblättern einer Buchseite.

Was ist das Problem?

Kinder können digitale Medien wie selbstverständlich nutzen, aber sie sind nicht kompetent. Das wissen Eltern und Erzieher auch, sagt Stefan Aufenanger. "Ich komme viel herum und habe gesehen, dass Tablets in den Einrichtungen kreativ genutzt werden, die Erzieher machen das gut." Dazu passt, dass Eltern Regeln für die Nutzung aufstellen. Nur: Früher liefen die Sendungen im Fernsehen und waren irgendwann vorbei, auf dem Tablet geht es immer weiter. Ein Top-Highscore beim Spiel, eine schier unerschöpfliche Mediathek, immer neue Videos auf YouTube lassen kein Ende finden. "Man muss mit einem Kind, das das Handy nicht herausgeben will, verhandeln wie mit einem Geiselnehmer", sagt Aufenanger augenzwinkernd.

Was passiert, wenn Eltern keine Grenzen setzen?

Studien zur Entwicklungspsychologie mit dem Schwerpunkt auf Effekte des Fernsehens zeigen, dass extensives Fernsehen zu Dickleibigkeit und Schlafstörungen führen kann. Zudem ist die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung vermindert. "Pädagogische Studien zum Potenzial von Tablets und Apps fehlen", bedauert er.

Wohin führt das?

Digitale Medien haben manche Familien völlig durchdrungen. In einer Grundlagenstudie des Sinus-Instituts Heidelberg unter 1832 Eltern mit Kindern im Alter von sechs bis acht Jahren zeigte sich, dass die mit 18 Prozent drittgrößte Gruppe die "unbekümmerten Hedonisten" mit ihrem lockeren Umgang mit digitalen Medien bilden. Salopp gesagt: "Die schauen sich zusammen mit den Kindern Pornos auf dem Handy an und sagen sich: Mir hat’s auch nicht geschadet." Immerhin sechs Prozent machen "internetferne Verunsicherte" aus, die das Internet häufig als bedrohlich empfinden. "Auf diese Problemfamilien müssen wir uns konzentrieren", fordert der Medienpädagoge.

Gibt es Empfehlungen?

Ja, aufgestellt von amerikanischen Kinderärzten. Demnach sollten Kinder unter zwei Jahren keine und Zwei- bis Fünfjährige höchstens eine Stunde am Tag Bildschirmmedien nutzen – aber nicht während des Essens und vor dem Zubettgehen. Schlaf, Bewegung, Vorlesen und soziale Kontakte dürfen nicht vernachlässigt werden.

