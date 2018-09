Schaulaufen in Nürnberg: Alle Infos zum Opernball 2018

NÜRNBERG - Am Freitagabend ist es wieder soweit: Das Nürnberger Opernhaus öffnet seine Pforten für den Opernball 2018. Viele Promis werden in feinem Zwirn über den Roten Teppich schreiten. Wer dabei sein will, hat gleich mehrere Möglichkeiten.

Frack, Fliege und edle Roben gibt es am Roten Teppich in Hülle und Fülle. © Stefan Hippel



Ab 18 Uhr heißt es wieder Schaulaufen auf dem Roten Teppich in Nürnberg. Dann treffen die ersten Ball-Gäste vor dem Opernhaus ein. Auch in diesem Jahr können alle, die keine Karten haben, das Spektakel beim Open-Air-Fest auf dem Richard-Wagner-Platz bei freiem Eintritt verfolgen. Moderator Martin Cernan führt durch den Abend, immer wieder gibt es Live-Übertragungen aus dem Opernhaus. Außerdem sorgt die Chris Genteman Group für Musikgenuss, sodass Tanzliebhaber auch draußen auf ihre Kosten kommen.

Der Einlass zum Open-Air Fest startet um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Wer lieber etwas galanter im Inneren mit den Promis feiern möchte, kann Tickets in unterschiedlichen Kategorien erwerben. Die Flanier-Karten schlagen mit 179 Euro pro Person zu Buche, Speisen und Getränke inklusive. Neben einer geschmorten Ochsenbacke mit Spätburgunderjus gibt es auch Nürnberger mit gerahmtem Seccokraut oder eine Erlanger Lachsforelle mit Selleriecreme zu schlemmen.

Für Galatisch-Karten muss nochmal etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden: Sie kosten ab 495 Euro aufwärts, ein fester Sitzplatz im Ballsaal mit Butler-Service und mehrgängigem Gourmet-Menü sind allerdings gewiss. Logen-Karten für mindestens zehn Personen gibt es auf Anfrage.

Buntes Programm mit vielen Showacts

Wie bereits im Vorjahr wird auch heuer wieder Moderator Jörg Pilawa durch den Abend führen. Das diesjährige Motto "Klassik trifft Entertainment" soll der Veranstaltung eine moderne und zeitgemäße Note verleihen. Diesjähriger Stargast ist Sänger und Songwriter Max Mutzke. Außerdem sorgen Star-Oboist Albrecht Mayer mit seiner Piano-Begleitung Evgenia Rubinova für musikalischen Hochgenuss, ebenso wie Jazz-Legende Joan Faulkner, die Funk-Band b.groovy und die Thilo Wolf Big Band.

Der Einlass öffnet um 18 Uhr, Ballbeginn ist allerdings erst um 20.30 Uhr. Es bleibt also genug Zeit für einen ausgiebigen Walk über den roten Teppich und den ein oder anderen Plausch mit Freunden und Bekannten. Gegen 21 Uhr steht die Balleröffnung mit der ersten Tanzrunde an. Um 23.20 Uhr ist der Auftritt von Max Mutzke geplant. Gegen Mitternacht folgt die Nürnberger Quadrille, bevor es im Gluck-Saal bei der Aftershow-Party rund geht.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung soll diesmal auch wieder der Wohltätigkeitsgedanke stehen: Für den guten Zweck werden im Rahmen einer Tombola verschiedene Sponsorenpreise verlost.

Bei Outfit- oder Frisurpannen bieten ein eigens engagierter Ballschneider sowie Nürnbergs Starfriseur Marcel Schneider schnelle Hilfe an. Und auch Tanzmuffel können ihr Wissen etwas auffrischen: Die Profis vom TanzZentrum Krebs stehen zu Übungszwecken bereit.

Selbst wer ohne Partner unterwegs ist, muss kein Trübsal blasen: Ab diesem Jahr gibt es einen Tanztreff an der Champagner-Bar im Eingangsbereich, wo Singles sich nach Tänzern oder Tänzerinnen umsehen können.

nordbayern.de berichtet am Freitag live vom buntesten Promi-Abend des Jahres!

evo