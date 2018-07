Schienenlegenden: Oldie-Züge machen in Nürnberg Halt

NÜRNBERG - Zwei Veteranen, die damals für die komfortabelste und eleganteste Form des Reisens auf Schienen standen, sind nun nebeneinander im Bahn-Museum Nürnberg zu bewundern: zwei elegante Triebzüge, die einst als "TransEuropExpress" (TEE) im Westen und als Paradepferd der Reichsbahn in der DDR unterwegs waren.

Der Fernverkehrszug VT 11.5 der Bundesbahn steht auf dem Außengelände des DB Museums. Seit dem 26. Juli sind in der Ausstellung des Museums zwei historische Luxuszüge aus der ehemaligen DDR und Westdeutschland erstmals gemeinsam zu sehen. © dpa



"Ob Eisenbahnfan oder nicht: Der Faszination der beiden Schnelltriebwagen wird sich kaum jemand entziehen können. Sie sind von zeitloser Eleganz, wecken Sehnsucht nach der Ferne und stehen für ein wichtiges Kapitel der deutschen Verkehrsgeschichte", stellte Oliver Götze, der Leiter des Nürnberger Bahnmuseums, fest.

Verbindungen zwischen West- und Ostdeutschland

Das Gelingen der Ost-West-Zusammenführung ist für ihn nicht mehr und nicht weniger als ein Glanzlicht, das die kürzlich neu gestaltete Abteilung zur Eisenbahngeschichte während der deutschen Teilung ergänzt. Als Flaggschiffe hatten sie – nicht anders als die jeweils neuesten und schönsten Fahrzeuge jedes Herstellers und Betreibers – auch hohe symbolische Bedeutung: Mit ihnen schlugen die Bahnen in West und Ost ein neues Kapitel stilvollen Reisens auf.

In Westeuropa verbanden ab 1957 TEE-Züge im Kontext der gerade gegründeten europäischen Gemeinschaft eine Vielzahl von Metropolen. Zur Planung und Umsetzung des Projekts wurde 1954 eine Kommission von sieben westeuropäischen Staatsbahnen gegründet. Zwar kam die Entwicklung gemeinsamer europäischer Züge nicht zustande, doch wurden Kriterien festgelegt, die für alle im TEE-Verkehr zum Einsatz kommenden nationalen Züge gelten sollten. So verständigte man sich unter anderem auf eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern; außerdem wurde die charakteristische Farbgebung, eine Kombination aus Bordeauxrot und Beige mit silberfarbenen TEE-Emblemen, festgelegt.

Elektrizität verdrängt TEE-Züge

Sehr schnell entwickelte sich der von der Deutschen Bundesbahn konzipierte Dieseltriebzug VT 11.5 zum Star des deutschen TEE-Netzes. Jedoch führten die zunehmende Elektrifizierung vieler TEE-Strecken sowie das geringe Platzangebot in den Triebzügen zum vermehrten Einsatz von lokbespannten Zügen. Die durch diese Entwicklung zur Verfügung stehenden VT 11.5-Triebzüge wurden umgenutzt und bis Ende der 1970er Jahre im InterCity-Netz eingesetzt. In Deutschland rollten die einstigen TEEs noch eine Weile als Intercitys und als Reisebüro-Sonderzüge durchs Land – auch in Nürnberg machten sie regelmäßig Station.

Zu Beginn der 60er-Jahre zog die Reichsbahn der DDR nach und ließ einen – für ihre Verhältnisse ebenfalls ungewöhnlich komfortablen – Triebzug für Verbindungen nach Prag und Wien ("Vindobona"), Karlsbad und Kopenhagen entwickeln. "Wir waren schon sehr stolz auf das Fahrzeug", erzählt Michael Kawinkel, der damals in den Werkstätten von Berlin-Karlshorst an der Wartung der Fahrzeuge beteiligt war und mit seinem Kollegen Andreas Altmann zur Vorstellung des "VT 18.16" nach Nürnberg kam.

Von Brandenburg nach Mittelfranken

Der ehemalige Lokführer ist heute technischer Betreuer für die Museumsfahrzeuge – und hatte gut zu tun, um das einstige "Prestigeobjekt der Planwirtschaft" wenigstens äußerlich aufzumöbeln. Die Garnitur hatte jahrelang in der Nähe von Potsdam in einer Art Dornröschenschlaf gelegen und musste erst einmal wenigstens rollfähig gemacht werden; zu sehen sind in Nürnberg vorerst allerdings nur der Triebkopf und zwei Wagen; weitere Teile des Zuges sind in Lichtenfels deponiert. Aus eigener Kraft kann, genauer gesagt: darf sich aber keines der beiden Schmuckstücke mehr bewegen. Die nötigen Zulassungen sind längst abgelaufen, vor allem die Sicherheitstechnik entspricht längst nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine Nachrüstung wäre teuer und würde sich kaum lohnen, weil Sonderfahrten für das breite Publikum unerschwinglich wären.

Die Züge sind von Dienstag bis Sonntag zu den regulären Öffnungszeiten des Museums im Freigelände zu besichtigen. Sechsmal täglich werden Teile der Innenräume – Abteile und der Speisewagen – für interessierte Besucherinnen und Besucher zugänglich gemacht.

Hier geht es zu den Bildern der Ausstellung vom 26. Juli im Nürnberger Eisenbahnmuseum:

