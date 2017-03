Schläge, Bisse, Spucke: Frau tickt aus und attackiert Clubfans

Mann in Hals gebissen - Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntagabend drang wildes Geschrei von einem Bahnsteig am Nürnberger Hauptbahnhof. Eine 30-Jährige war mit ihrem Ex-Freund in Streit geraten - ihre Wut ließ sie aber an einigen Clubfans aus.

Laut Angaben der Bundespolizei informierten Zeugen die Beamten gegen 18 Uhr über einen Streit auf dem Bahnsteig. Nach einem Clubspiel war dort eine 30-jährige Frau mit ihrem 37-jährigen Ex-Freund aneinander geraten. Eine 19-Jährige versuchte schlichtend einzugreifen, doch das gefiel der aufgebrachten Frau offenbar gar nicht: Die rabiate Nürnbergerin schlug ihr mitten ins Gesicht.

Als der Vater der jungen Helferin sich daraufhin in das Geschehen einmischte, biss ihm die 30-Jährige in den Hals. Doch damit nicht genug - anschließend spuckte sie einem weiteren Clubfan ins Gesicht. Die Polizisten konnten die "erheblich aufgebrachte Frau" mit viel Mühe schließlich etwas beruhigen und vom Bahnsteig verweisen. Nun erwartet sie ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beamtenbeleidigung.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als

Mail an die Redaktion