Schläge und Beleidigungen: 44-Jähriger dreht durch

Der Mann zeigte sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Völlig außer Kontrolle war ein 44-Jähriger am Samstagabend am Nürnberger Hauptbahnhof. Nach einem Flaschenwurf prügelte er sich mit einem 34-Jährigen - zwei Stunden später lief er über die Gleise und beleidigte die eingreifenden Beamten.

Gegen 18 Uhr schleuderte der 44-Jährige eine leere Bierflasche vom Hauptausgang des Nürnberger Hauptbahnhofs auf den Bahnhofsvorplatz. Ein 36-Jähriger zeigte sich damit nicht einverstanden, die beiden gerieten schließlich aneinander und es kam zu einer Schlägerei. Bei dieser erlitt der Jüngere eine stark blutende Kopfwunde, wegen der der Verletzte von einem Notarzt in eine Klinik eingewiesen werden musste. Der 44-Jährige wurde mit auf die Dienststelle genommen, nachdem er sich beruhigt hatte, kam er wieder auf freien Fuß.

Etwa zwei Stunden später wurde die Bundespolizei informiert, dass eine Person am Hauptbahnhof auf den Gleisen unterwegs ist. Die Beamten veranlassten eine sofortige Sperrung, am Bahnsteig trafen sie den 44-jährigen Mann an. Dieser zeigte sich nun extrem aggressiv und beleidigend gegenüber den Beamte, er konnte nur mit äußerster Mühe zur Dienststelle gebracht werden. Auf der Wache beruhigte sich der Mann soweit, dass er zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte. In erwartet nun ein Verfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

