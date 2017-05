Schlägerei am Hauptbahnhof: Geschäft schließt kurzzeitig

Markt wurde für Reinigungsarbeiten geschlossen - drei Leichtverletzte in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mehrere Männer sind sind am Samstagabend am Nürnberger Hauptbahnhof in einem Geschäft aneinandergeraten. Nachdem die Polizei die Schlägerei auflöste, musste der Markt kurzzeitig für Reinigungsarbeiten geschlossen werden. Drei Männer wurden leicht verletzt.

Nach Angaben von Zeugen gegenüber der Polizei soll es gegen 22 Uhr nach einem unabsichtlichen Rempler zwischen fünf Männern sofort zu Beschimpfungen gekommen sein. Das Wortgefecht entwickelte sich schnell in eine Schlägerei, bei der auch eine 20-Jährige zugeschlagen haben soll.

Zahlreiche Glasflaschen fielen bei dem Handgemenge aus den Regalen und zerbrachen am Boden. DB-Sicherheitskräfte und Bundespolizisten beendeten die Auseinandersetzung.

Drei Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren zogen sich durch Schläge leichte Verletzungen zu. Ein Alkoholtest ergab bei den Schlägern Werte zwischen 1,0 und 1,6 Promille.

Im Anschluss musste der Markt kurzzeitig für Reinigungsarbeiten geschlossen werden. Die Nürnberger Bundespolizei hat gegen die Schläger ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

