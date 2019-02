Schlägerei in Königstorpassage: Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Zeugen des Vorfalls sollen sich unbedingt bei der Polizei melden - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Vor fast drei Wochen wurde ein junger Mann in der Königstorpassage in Nürnberg zusammengeschlagen. Von den Tätern fehlt bislang noch jede Spur. Die Polizei hat nun eine genauere Personenbeschreibung veröffentlicht und sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen für eine Schlägerei in der Köngistorpassage, die sich bereits am Samstag, 12. Januar, ereignet hat. Zwei Gruppen waren gegen ein Uhr nachts in Streit geraten. Ein 19-Jähriger ging dabei zu Boden und wurde von zwei Unbekannten am Boden liegend geschlagen und getreten. Anschließend flüchteten die beiden Täter.

Die Polizei gibt folgende Personenbeschreibung: Beide Männer sind zwischen 25 und 30 Jahre alt. Der eine soll etwa 1,80 Meter groß sein, schlank, er trägt volles schwarzes Haar, Bart und markante buschige Augenbrauen. Außerdem war er mit dunkler Jeans, Lederstiefeln, einer grünen Daunenjacke mit Kapuze und Fellbesatz bekleidet. Der zweite Flüchtige soll 1,75 Meter groß sein, schlank, dunkle Haare, Vollbart und ebenfalls buschige Augenbrauen haben. Bekleidet war er mit grauer Jeans, weißen Turnschuhen, grüner Dauenjacke mit Kapuze und Fellbesatz. Er trug außerdem eine auffällige silberne Halskette. Hinweise an die Polizei unter Telefon: (09 11) 21 12-0.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Hartmut Voigt Lokalredaktion Nürnberg E-Mail