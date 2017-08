Schlägerei wegen 50 Euro am Nürnberger Hauptbahnhof

NÜRNBERG - Am Montagabend kam es am Nürnberger Hauptbahnhof zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern. Auslöser dafür waren Schulden in Höhe von 50 Euro, an die sich der Schuldner nicht mehr erinnern konnte. Gegen ihn lag außerdem ein Haftbefehl vor.

Gegen 21.30 Uhr am Montagabend informierten Reisende die Bundespolizei am Nürnberger Hauptbahnhof darüber, am Hauptausgang Zeugen einer Schlägerei zwischen zwei Männern geworden zu sein. Als die Polizisten dort eintrafen, waren sie jedoch schon geflohen. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung fanden die Beamten die Männer jedoch noch im Umfeld des Bahnhofs.

Die Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann dem anderen stark gegen das Bein getreten habe, bevor sich die Schlägerei auf dem Bahnhofsvorplatz fortsetzte. Dort warf derselbe Mann eine Glasflasche auf seinen Widersacher.

Bei der Befragung der zunächst geflüchteten Männer stellte sich heraus, dass der Ältere der beiden dem Jüngeren 50 Euro geliehen hatte, woran sich dieser allerdings nicht mehr erinnerte. Dadurch wurde der 34-jährige "Kreditgeber" so wütend, dass er versuchte, die Erinnerung des Jüngeren mit Gewalt wiederherzustellen.

Als die Beamten die Männer überprüften, fiel ihnen auf, dass gegen den 29-Jährigen ein Haftbefehl wegen Schwarzfahrens vorlag: Er hatte auch bei der Justizkasse offene Schulden in Höhe von 1870 Euro, die er noch nicht bezahlt hatte. Da der Schwarzfahrer die Strafe nicht bezahlen konnte, brachten ihn die Polizisten ins Gefängnis. Gegen den 34-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.

