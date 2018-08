Schnapp sie dir: Pokémon-Spieler trafen sich in Nürnberg

Am zweiten Tag des Community Days schwärmten hunderte Fans in der Stadt aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Drei Stunden, zwei Tage und jede Menge Pokémon: Bei den Community Tagen am Wochenende haben hunderte Fans des Handyspiels Pokémon Go die Stadt auf der Suche nach virtuellen Tierchen durchstreift. Dabei trafen sich nicht nur ambitionierte Profis.

Spaß am Sammeln: Wer Pokémon Go spielt, findet nicht nur Pokémon, sondern auch Freunde. Salchi (links) und Marco gingen auf der Wöhrder Wiese gemeinsam auf Evoli-Jagd. © Julia Ruhnau



Es ist gar nicht so leicht, am Community Day mit Pokémon-Go-Spielern ins Gespräch zu kommen. "Keine Zeit", "nur noch 43 Minuten bis zum Ende" bekommt man oft zu hören, wenn man nach einem kurzen Interview fragt. Ein paar auskunftsfreudige Fans finden sich dann aber doch. Florian Prassek hat zum Beispiel ganze 32.000 Pokémon am Wochenende eingesammelt, darunter 18 Shinies - die glitzernden Spezialformen, auf die an diesem Wochenende in Nürnberg alle aus sind.

Angefangen wegen Papa

Beim Community Day, der einmal im Monat stattfindet, wird jeweils ein Pokémon des Tages in deutlich größerer Zahl als sonst zur Jagd freigegeben. Diesmal waren es Evolis, kleine, fuchsähnliche virtuelle Tierchen, die an diesem Wochenende die Spezialattacke "Zuflucht" erlernen konnten. Normalerweise findet der Community Day nur an einem Tag im Monat statt, diesmal hatten Pokémon-Jäger sogar ein ganzes Community Wochenende. Jeweils von 11 bis 14 Uhr konnten die Spieler auf die Jagd nach den Spezial-Evolis gehen.

"Ich habe wegen meinem Papa angefangen", erzählt Elias Kleinstück, der mit seinem Vater Matthias seit zwei Jahren spielt. Der hatte vorher gar nichts mit Pokémon zu tun. Über den "Medienhype" sei der dann aber auf das Spiel aufmerksam geworden - und ist seither selbst begeisterter Fan.

