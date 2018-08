Schnapszahl-Termine: Am 8.8 wird besonders gern geheiratet

NÜRNBERG - Die Zahl 8 gilt als Symbol der Unendlichkeit, die Zahl 1 steht für Vollkommenheit: Diese Mischung scheint für manche Hochzeitspaare verlockend. Am 8.8.18 sowie am 18.8.18 sind alle Termine für eine standesamtliche Trauung in Nürnberg ausgebucht.

"Schnapszahlen" wie der 8. 8. 2018 oder auch der 18. 8. 2018 stehen bei Hochzeitspaaren als Trauungstermin hoch im Kurs. Foto: Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa



Ob tatsächlich eine solche Zahlensymbolik hinter der Entscheidung für das Datum einer Eheschließung steckt — man weiß es nicht. "Die meisten Brautpaare sagen nicht, warum sie sich einen ganz bestimmten Tag ausgesucht haben", meint Dagmar Heckel, die Leiterin des Nürnberger Standesamtes. Gerne wird aber kolportiert, dass gerade solche "Schnapszahl-Termine" bei den Herren der Schöpfung beliebt sind, weil später der Hochzeitstag besser im Gedächtnis bleibt.

Leicht zu merkende Hochzeitstermine 2019 sind begehrt

Fakt ist: Schon der 1.8.18 war mit elf Trauungen im Nürnberger Rathaus ausgebucht. "Für einen Mittwoch war das ziemlich ungewöhnlich, da haben wir sonst nur fünf oder sechs Eheschließlungen", erklärt Dagmar Heckel. Hier kamen aber immerhin einige Paare noch relativ kurzfristig zum Zug, das heißt, sie hatten ihren Termin nicht schon lange im Voraus reserviert.

Anders am 8.8.18. Obwohl es wieder ein Mittwoch ist, war wegen der großen Terminnachfrage zusätzlich der zweite Trausaal geöffnet. Im Rathaus haben sich vormittags insgesamt 19 Brautpaare das Jawort gegeben. Und damit nicht genug, am Nachmittag wurden weitere fünf Ehen im Fembohaus geschlossen.

Der 18.8.18 fällt auf einen Samstag. "Da haben wir acht Trauungen im Tucherschloss. Dort sind die möglichen Samstagstermine aber fast immer ausgebucht", meint Heckel. Der August, so die Standesamt-Chefin, zählt ohnehin zu den beliebtesten Hochzeitsmonaten — die Urlaubszeit und die guten Aussichten für eine Feier im Freien sind für Heiratswillige oft gewichtige Argumente.

Auf der Suche nach dem perfekten Tag zum Heiraten

Wer im Internet nach dem "idealen" Hochzeitsdatum fahndet, bekommt unzählige Vorschläge. Der Valentinstag scheint noch naheliegend. Aber wie wäre es am Tag des Kusses, am 6. Juli? Oder an einem Brückentag, damit die Hochzeitsgesellschaft am nächsten Tag ausschlafen kann? Oder man versucht sein Glück bewusst an einem "Unglückstag" und gibt sich an einem Freitag, den 13., das Jawort?

Praktisch orientierte Experten hingegen raten, sich einen Termin außerhalb der Hochzeitssaison - sie geht von April bis Oktober - zu suchen. Dann sind die besonderen oder begehrten "Locations" eher frei und vor allem auch günstiger zu buchen. Die nicht wenigen Sparer unter den Brautpaaren bevorzugen eh den Dezember, denn da lässt sich dem Finanzamt ein finanziell lohnendes Schnippchen schlagen.

Dagmar Heckel kann sich an ein "ungewöhnliches" Hochzeitsdatum erinnern, weil sie beim Verlesen der Daten während der Trauung kürzlich ins Stutzen kam. Ein Paar hat kurz hintereinander Geburtstag und entschied sich sozusagen für einen "Feier-Hattrick". Bei ihnen stehen künftig jedes Jahr drei Feste am Stück an: Geburtstag, Hochzeitstag, Geburtstag.

Die Anhänger von Schnapszahlen oder Zahlen-Mystiker kommen übrigens auch nächstes Jahr auf ihre Kosten. Die Zahl 9 steht für Weisheit, was der Entscheidung für eine Eheschließung auch nicht schaden kann. Der 1.9.19 fällt auf einen Sonntag und der 9.9.19 allerdings auf einen wenig attraktiven Montag. Besser sieht es vielleicht am Donnerstag, den 19.9.19, aus.

Aber auch hier dürfen mahnende Stimmen nicht fehlen. Für eine Studie hat die Universität Melbourne über 14 Jahre hinweg Ehe- und Scheidungsregister ausgewertet und kam zu dem Schluss: Wer an solchen vermeintlich besonderen Tagen heiratet, hat eine fünfmal so hohe Scheidungsrate wie diejenigen, die ein zufälliges Datum wählen.

Wer in Nürnberg gegen eine Sondergebühr von derzeit 290 Euro an einem besonderen Ort heiraten möchte, kann sich an verschiedenen Freitagen im Fembohaus oder in Schürstabhaus trauen lassen oder an einigen Samstagen im Tucherschloss. Auch auf der Kaiserburg sind solche Sondertrauungen möglich. Näheres unter www.nuernberg.de/internet/standesamt/termine.html

