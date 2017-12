Schneegestöber! Nürnberg wird zum Winter-Wunderland

NÜRNBERG - Nürnberg ist eine Weihnachtsmetropole - und zeigt es auch: Zum zweiten Advent verwandelt sich die Altstadt in ein echtes Winter-Wunderland. Der Ansturm auf den Christkindlesmarkt und die City ist groß.

Es geht eng zu auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt. Doch die Stimmung ist entspannt. © Edgar Pfrogner



Der Andrang an diesem zweiten Adventssamstag ist enorm. Schon am späten Vormittag entstehen vor den Innenstadt-Parkhäusern immer wieder Auto-Warteschlangen, weil bereits alle Parkplätze im Inneren belegt sind. Über die Fleischbrücke schieben sich die Menschen in dichten Trauben auf den Hauptmarkt zu. Dort ist ab dem mittleren Nachmittag vor allem in den äußeren Budengassen häufig kaum noch ein Vorankommen.

Sie alle wollen ein Stück von Nürnberg, der Weihnachtsmetropole. Bereits am Vormittag begann es zu schneien, weiße Flocken hüllten die Innenstadt ein - perfektes Wetter für die Händler auf dem Christkindlesmarkt. Regen wäre ein Killer, "dann kommt keiner mehr", sagt Heidi Kalb. Sie betreibt den Feuerzangen-Bowle-Stand gegenüber vom Bratwursthäusle. Kälte und Schnee hingegen sind ideal, um die Menschen an die Verkaufsstände und Imbissbuden zu locken.

"Die Leute merken, das bald Weihnachten ist"

Die Läden in der Innenstadt zeigen sich derweil mit dem Kundeninteresse recht zufrieden. Das Weihnachtsgeschäft habe zwar relativ spät begonnen. Dafür strömen die Kunden jetzt schon vormittags in den Laden, berichtet etwa Klaus Harl, der Geschäftsführer von Küchen Lösch. Wie am Ende der Umsatz im Vergleich zu den Vorjahren ausfallen wird? Da wagt Harl noch keine Prognose. Das Wetter – Stichwort Kälte und Schnee – spiele eine große Rolle. "Man hofft halt, dass es gut läuft."

Ganz ähnlich sieht es in den Kaufhäusern aus. Nach einem verhaltenen Auftakt geht es an diesem Wochenende nun rund, berichtet etwa Hansjörg Pointecker, Geschäftsführer von Karstadt an der Lorenzkirche. "Die Leute merken jetzt, dass bald Weihnachten ist." Spätestens seit diesem Wochenende wissen das auch die Nürnberger.

