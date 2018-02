Schneekanone sorgt in Nürnberg für bunte Überraschung

Kleines Schneegestöber mit bunter Färbung am Neuen Museum - vor 6 Stunden

NÜRNBERG - Wenn's mit dem Schnee mal wieder längert dauert, muss man eben nachhelfen: Am Mittwoch kam am Neuen Museum in Nürnberg eine Schneekanone zum Einsatz, die bei so manchem Fußgänger für eine bunte Überraschung sorgte.

Sie hat es getan - endlich! Seit Dezember musste die Schneekanone des Künstlers Philipp Messner tatenlos auf dem Klarissenplatz vor dem Neuen Museum herumstehen. Einfach, weil es nie kalt genug war, damit sie den Platz mit jener Substanz verzaubern konnte, die inzwischen so rar ist wie Sand am Meer: Schnee. Nun aber war die Temperatur endlich auf mindestens minus drei Grad gesunken und die Schneekanone legte los. Erst mal produzierte sie nur weißen Schnee, seit Mittwoch geht es aber farbig zu. Aber nur, wenn es kalt genug bleibt. Denn laut Künstler ist das Warten und Scheitern ein Teil dieses Kunstprojekts.

mc