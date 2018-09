Trotz des regnerischen Vormittags zog es am Nachmittag zahlreiche Besucher auf den Trempelmarkt in der Nürnberger Altstadt. Für Schnäppchenjäger und Sammler wurde einiges geboten.

Zum 14. Mal findet von Freitag bis Sonntag das mittelalterliche Burggrabenfest in Nürnberg statt. Beim Umzug gaben die Schausteller schon mal eine kleine Kostprobe ihres Könnens.

Sie ist beliebt, frivol, ein kleines bisschen anrüchig: Bei der Ladies Night am Donnerstag verwandelte das Stripper-Kollektiv International Dream Men das Papert-Zelt auf dem Nürnberger Volksfest in einen Ort der Lust, einen, an dem splitternackte Tatsachen regieren. Wir haben die Bilder!