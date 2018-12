Schutzgesetz für Prostituierte: Gesundheitsamt ist skeptisch

NÜRNBERG - Ein Jahr nach Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes zeigt sich die städtische Gesundheitsverwaltung skeptisch über den Erfolg. Bisher verfehle es sein Ziel, Frauen in Not zu helfen.



Roter Vorhang, rotes Laken: Hier arbeiten die leichtbekleideten Damen am Frauentorgraben. © Roland Fengler



"Wir haben in Nürnberg das Möglichste gemacht", sagt Fred-Jürgen Beier. "Aber was die Wirkung betrifft, sind wir immer noch zurückhaltend." So fasst der Leiter des städtischen Gesundheitsamts seinen Zwischenbericht für den Gesundheitsausschuss des Stadtrats zusammen. Zwangsprostitution aufdecken? Keinen einzigen Hinweis darauf erhielten seine Mitarbeiter in fast 1000 Gesprächen. Viele Frauen berichteten zwar, dass sie aus sozialer Not arbeiten – aber keine einzige räumte bisher ein, dass sie dazu gezwungen werde. Dafür ist die Scheu vor den Behörden zu groß.

Gemäß der Statistik, die bis Mitte September reicht, erschienen mittlerweile 947 Frauen, acht Männer und 23 Transsexuelle zur Gesundheitsberatung in Beiers Amt. 803 von ihnen holten sich nach einem weiteren Beratungsgespräch auch den Meldeausweis. Schätzungen gingen bisher davon aus, dass in Nürnberg rund 1200 Prostituierte arbeiten. Das im Juli 2017 bundesweit in Kraft getretene Gesetz schreibt Sexarbeitern die behördliche Anmeldung sowie eine jährliche Gesundheitsberatung vor. Außerdem brauchen Bordellbetreiber jetzt eine Erlaubnis.

Die verschlossene Branche kritisiert das Gesetz immer wieder als Schikane, prognostiziert die Abwanderung in die Illegalität. Diese Sorge kann das Gesundheitsamt nicht teilen. Die Beratungen verlaufen demnach konstruktiv, nicht feindselig, allerdings mühsam. 50 Prozent der Frauen benötigen einen Dolmetscher; das Amt nützt mittlerweile hierfür Videotelefonate. In manchen Gesprächen, so der Bericht, klängen die Antworten der Frauen vorgefertigt. Viele von ihnen wirkten müde und resigniert. Die angemeldeten Prostituierten stammen zu zwei Dritteln aus Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Nur jede fünfte Frau hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Elf Prozent sind zwischen 18 und 21 Jahren alt. Als gutes Zeichen wertet das Gesundheitsamt, dass seit Einführung des Gesetzes die Zahl der Menschen, die sich in der Fachstelle Sexuelle Gesundheit auf sexuell übertragbare Krankheiten testen ließen, um 40 Prozent anstieg - viele nahmen den Hinweis aus der Beratung offenbar ernst.

Vorsichtig positiv äußerten sich im Stadtrats-Ausschuss die Prostituierten-Hilfsorganisationen Jadwiga und Kassandra. Opfer von Menschenhandel stünden unter massivem Druck oder auch Drogeneinfluss, so dass sie sich in 45 Minuten vor einer fremden Beratungsperson kaum öffnen. "Elementare Ängste", sagte Sandra Ittner von Kassandra, hätten viele Frauen vor der Weitergabe ihrer Daten an die Finanzämter, vor allem aus Sorge vor der Entdeckung im Heimatland.

Zufrieden mit der Umsetzung zeigt sich dagegen das Ordnungsamt. Mit dem neuen Gesetz bekommt es erstmals Einblicke in die Betriebe und kann Standards verlangen: angemessene Wohnräume etwa, Hygiene, Notrufeinrichtungen und Betriebskonzepte. Bisher mussten die Anbieter nur eine Baugenehmigung vorlegen – jetzt brauchen sie auch eine gewerberechtliche Konzession. Früher rutschten so Modellwohnungen den Behörden oft durch. Alle 99 bekannten Nürnberger Adressen, die in 492 Zimmern Prostitution anbieten, sind mittlerweile registriert und größtenteils auch besichtigt, sagte Robert Pollack, Abteilungsleiter für Sicherheitsfragen.

Das Ordnungsamt genehmigte bislang erst sieben Betriebe, in einem Fall versagte es die Erlaubnis, ein weiterer Betrieb gab von selbst auf. Viele Betreiber müssen jetzt zunächst nachbessern. "Am Ende werden wir weniger Prostitutionsstätten haben“, prophezeit Pollack, "aber mit besseren Arbeitsbedingungen." Ab 2019, kündigte er an, fragen die Kontrolleure auch Prostituierte nach ihren Anmelde- und Beratungsscheinen. Die Kontrollen dienten aber der Beratung, nicht der Bestrafung.

