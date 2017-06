Schutzgesetz für Prostituierte: Nürnberg ist skeptisch

NÜRNBERG - Es soll Sexarbeiterinnen schützen und Fälle von Zwangsprostitution aufdecken helfen: Am 1. Juli tritt bundesweit das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft. In Nürnberg knirscht es zum Start zwischen Gesundheitsamt und Ordnungsamt, die beide die neuen Vorgaben umsetzen müssen.

Lange hat Deutschland mit einem Schutzgesetz für Prostituierte gerungen. Am 1. Juli tritt es in Kraft. Foto: dpa



Nein, Gesundheitsamts-Chef Fred-Jürgen Beier findet diese Lösung nicht glücklich. Im Gegenteil. Er fürchtet, dass die ab Juli geltende Anmeldepflicht für Prostituierte die erfolgreiche Arbeit der Nürnberger Fachstelle sexuelle Gesundheit, in der sich auch Sexarbeiterinnen anonym untersuchen lassen können, gefährdet. Was weniger mit dem Gesetz zu tun habe, als mit dessen Umsetzung in Nürnberg, kritisiert Beier.

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Prostituierte künftig nur dann legal arbeiten können, wenn sie eine Gesundheitsberatung und eine kostenpflichtige Anmeldung hinter sich gebracht haben. Die Beratung über Geschlechtskrankheiten, Verhütung und Risiken des Drogenmissbrauchs übernehmen bayernweit die Gesundheitsämter. Auch in Nürnberg müssen die Frauen dafür in die Bergstraße gehen.

Nürnberg setzt sich über Freistaat hinweg

Für die Anmeldung ist ein zweites Gespräch fällig. Darin werden die Frauen unter anderem über ihre Steuerpflichten, die Sperrbezirksverordnung sowie ihre Absicherung im Krankheitsfall informiert. Dass sein Amt das ebenfalls übernehmen soll, findet Beier "unglücklich". Auch der Gesetzgeber fordere, dass Gesundheitsberatung und Anmeldung von "getrennten Behörden“ übernommen werden."Der Freistaat hat das in einem Extra-Schreiben gefordert." Doch Nürnberg habe sich darüber hinweggesetzt.

Um die Trennung zu gewährleisten, hätten sich die Prostituierten auch beim Ordnungsamt als Kreisverwaltungsbehörde den Anmeldeschein holen können. "Doch die Kollegen dort haben abgewunken, sie hätten keine Erfahrung mit Beratungen", so Beier. "Die Frauen sollen nicht viele Wege gehen müssen, sondern alles unkompliziert erledigen können", sagt Ordnungsamtsvize Robert Pollack.

Beier fürchtet nun, dass die Prostituierten nach dem Anmeldeverfahren das Gesundheitsamt vor allem als Aufsichtsbehörde wahrnehmen und das Angebot der anonymen Untersuchung aus Angst vor weiteren Kontrollen ablehnen. Es sei dem Gesundheitsamt gelungen, ein Vertrauensverhältnis zu den Frauen aufzubauen. Das sei jetzt gefährdet. Beier forderte deshalb zumindest eine räumliche Trennung von Beratung und Anmeldung. Letztere wird nicht im Gesundheitsamt, sondern voraussichtlich im Bauhof 2 stattfinden, gegenüber vom Büro des Baureferenten.

Beier ist – "wie die Leiter vieler Großstadt-Gesundheitsämter" – ohnehin skeptisch, was das Gesetz bringen soll. "Nach der Abschaffung der Zwangsuntersuchungen von Prostituierten haben wir seit den 90er Jahren auch in Nürnberg mit freiwilligen Angeboten gute Erfahrungen gemacht, wir konnten auch illegal arbeitende Frauen erreichen." Mit den neuen Pflichtberatungen werde dieser Kurs konterkariert.

Er glaubt auch nicht, dass von schlechten Arbeitsbedingungen oder Zwangsprostitution erzählen werden, weil es ihre Anmeldung als Prostituierte gefährdet. In Nürnberg arbeiten jährlich rund 1200 Prostituierte, ein Drittel dürfte jeweils neu in der Stadt sein. Man wisse nicht, wie viele tatsächlich ab Juli in die Beratungen kommen, sagt Beier.

Er bekommt zusätzliches Personal, ebenso wie das Ordnungsamt. Dort müssen Betreiber von Bordellen und Modellwohnungen vorstellig werden. Wahrscheinlich zweimal im Jahr werden Amtsmitarbeiter die Häuser kontrollieren. Auf hygienische Standards und Sicherheitsmaßnahmen für die Frauen. Nach den jüngsten Prostituiertenmorden bekam das Thema Notrufknopf in Nürnberg eine besondere Aktualität.

