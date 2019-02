Schwarzarbeit: Zoll kontrolliert in Nürnberg Paketdienste

70 Mitarbeiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit unterwegs - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In einer groß angelegten Aktion kontrollierte der Zoll Paketdienstleister im gesamten Bundesgebiet. In Nürnberg schwärmten 70 Zoll-Beschäftigte aus, die Verstößen bei Mindestlöhnen und Betrug bei Sozialabgaben nachgehen.

Sie setzten auf den Überraschungseffekt: 70 Zöllner nahmen sich 44 Firmen in Nürnberg ohne Ankündigung vor und prüften mehr als 250 Arbeitnehmer. "Geprüft wurde in mehreren Postverteilzentren in Nürnberg", sagt Martina Stumpf, Sprecherin des Hauptzollamtes Nürnberg. Die Ermittler in Nürnberg wurden auch fündig: In knapp 30 Fällen ergaben sich Hinweise auf Mindestlohnverstöße oder das Vorenthalten von Sozialabgaben, in einem Fall steht der Verdacht von Leistungsmissbrauch im Raum.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

bro