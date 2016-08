Schweinau: Bewohner aus brennendem Wohnhaus gerettet

Treppenhaus komplett mit Rauch gefüllt - Acht Personen gerettet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am frühen Samstagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in Schweinau ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus in der Hinteren Marktstraße war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete acht Bewohner vor den Flammen.

Um 3.08 Uhr am Samstagmorgen ging ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein. Eine Anruferin hatte eine Rauchentwicklung in Schweinau beobachtet, konnte den genauen Standort aber nicht lokalisieren. Feuerwehren, Rettungswagen und Notarzt machten sich zu dem Unfallort auf, der in der Hinteren Marktstraße ausgemacht werden konnte.

Vor Ort wurde ein massiver Kellerbrand in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus festgestellt, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Die Flammen schlugen bereits aus dem Kellerfenster, das gesamte Treppenhaus war mit Rauch bedeckt. An den Fenstern sahen die Einsatzkräfte mehrere Bewohner. Mit Leitern und Atemschutz retteten sie acht Bewohner aus dem brennenden Wohnhaus. Diese waren akut durch den giftigen Rauch bedroht. 17 weitere Bewohner konnten selbst aus dem Haus gelangen.

Haus ist nicht bewohnbar

Daraufhin wurde weitere Verstärkung angefordert, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Einsatzkräfte konnten kurz darauf den Brand löschen und das Treppenhaus vom giftigen Rauch befreien.

Die gute Nachricht vorweg: Bei den Geretteten wurden bei den Nachuntersuchungen keine Verletzungen festgestellt. Die insgesamt 25 Bewohner müssen fortan bei Freunden und Angehörigen untergebracht werden, da durch den Brand auch die Strom- und Gasversorgung des Gebäudes unterbrochen werden musste.

Die zentralen Anschlussleitungen seien stark beschädigt worden, hieß es in der Mitteilung. Insgesamt waren 59 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie drei Polizeistreifen und der Bereitschaftsdienst der N-Ergie vor Ort.

Die Brandursache ist noch unklar, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

