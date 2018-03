Seit Jahren surfen die fünf Softrocker aus Finnland auf einer Erfolgswelle, nun schauten Sunrise Avenue mit ihrer aktuellen "Heartbreak Century"-Tour in Nürnberg vorbei und brachten die ausverkaufte Arena zum Kochen.

Der Noch-Finanz- und Heimatminister Markus Söder stach am Montagabend traditionell das erste Fass des Kaiserbocks vom Münchner Hofbräuhaus an. Es war einer seiner letzten Termine, ehe er demnächst zum neuen Ministerpräsident ernannt wird.

Die Feuerwehr rückte mit Dutzenden Einsatzkräften an: Auf dem Recyclinghof am Nürnberger Pferdemarkt hat es am Montagabend gebrannt, mehrere Container fingen Feuer.