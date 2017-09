Schwer verletzt: Radler rammt Passantin und beißt Polizisten

31-Jähriger beschimpft die Ersthelfer - 53-Jährige muss in ein Krankenhaus - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Es ist schier unglaublich, wie sich ein Radfahrer nach einem Unfall am Sonntag in der Nürnberger Königstraße verhielt. Erst rammte er mit seinem Rad eine Fußgängerin auf dem Gehsteig, die sich dabei schwer verletzte, dann beleidigte er die Ersthelfer. Doch selbst das war längst nicht alles.

Laut Polizei fuhr der 31-Jährige am Sonntag gegen 18.45 Uhr mit seinem Fahrrad - obwohl es verboten ist - auf dem Gehweg der Königstraße. Dort rammte er mit hoher Geschwindigkeit von hinten eine Fußgängerin, woraufhin beide stürzten.

Die Frau verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer, der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Als Passanten der verletzten 53-Jährigen zu Hilfe eilten, beschimpfte und beleidigte der 31-Jährige die Ersthelfer. Das ganze gipfelte in einer handfesten Auseinandersetzung.

Mann beleidigt und bespuckt Polizisten

Polizisten nahmen den aggressiven Radfahrer, der offensichtlich erheblich betrunken war, letztlich fest. Einen Atemalkoholtest durch die Beamten verweigerte er. Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin in der Zwischenzeit mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Den 31-Jährigen brachten die Polizisten ebenfalls in ein Krankenhaus.

Als wäre das alles nicht schon genug, verhielt sich der Mann auch gegenüber den Ärzten und dem Pflegepersonal äußerst aggressiv. Daraufhin brachten ihn die Beamten auf ihre Dienststelle. Als sie dem rabiaten Radfahrer eine Blutprobe entnehmen wollten, biss dieser einem Polizisten in die Hand. Die Verletzung musste in einem Krankenhaus versorgt werden.

Und selbst danach gab der 31-Jährige keine Ruhe: Er beleidigte die Polizisten weiter und als diese ihn in eine Haftzelle brachten, trat er umsich und beleidigte und bespuckte die Beamten.

Der Mann muss sich nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.