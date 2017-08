Schwerer Arbeitsunfall: Mann in Neunhof von Traktor überrollt

Mann zu Boden geworfen und teilweise überfahren - Schwere Verletzungen - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Am Freitagnachmittag wurde ein 38-jähriger Mann im Nürnberger Stadtteil Neunhof von seinem Traktor überrollt. Er wollte beim Getreideschaufeln mit dem Zündschlüssel die Hydraulik betätigen, als der Traktor ungewollt losfuhr.

Im Nürnberger Stadtteil Neunhof schaufelte am Freitagnachmittag ein 38-jähriger Mann Gerste in ein sogenanntes "Big Pack", einen landwirtschaftlichen Anhänger. Dieser war an einem Traktor eingehängt. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann vermutlich die Hydraulik bedienen, als er den Zündschlüssel drehte.

Dabei setzte sich der Traktor in Bewegung und die Wucht des Anfahrens warf den 38-Jährigen zu Boden. Ein Rad des Traktors überrollte den am Boden liegenden Mann teilweise. Dadurch wurde er schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

