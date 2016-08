Schwerer Unfall am Hafen: Frankenschnellweg gesperrt

NÜRNBERG - Sirenengeheul im Hafengebiet: Im Auslauf des Frankenschnellwegs, unmittelbar nach dem Kreuz Nürnberg-Hafen, sind am Mittwochabend laut Polizei drei Pkw frontal kollidiert. Drei Menschen wurden verletzt. Die Strecke ist zwischen dem Kreuz und dem Kreisverkehr Vorjurastraße/Wiener Straße bis auf Weiteres komplett gesperrt.

Nur noch Schrottwert hat dieser Wagen, der in den schweren Unfall am Frankenschnellweg verwickelt war. Foto: ToMa/Reitmayer



Nach Angaben eines Polizeisprechers geriet ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, streifte dort zunächst ein entgegenkommendes Fahrzeug und krachte dann frontal in zwei Autos. Drei Menschen seien verletzt worden, so der Sprecher. Nach ersten Informationen sind darunter zwei Schwerverletzte. Zwei Rettungshubschrauber mit Notärzten landeten an der Unfallstelle.

