Schwerer Unfall an der Nürnberger Stadtgrenze

Ein Taxifahrer und sein Fahrgast prallten an einer Kreuzung in einen Golf - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Drei Verletzte und rund 10.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen im Stadtwesten. Einer der beiden beteiligten Autofahrer fuhr vermutlich bei Rotlicht auf die Kreuzung – die Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Ein Taxifahrer war gegen 4.30 Uhr mit einem Fahrgast (36) auf der stadtauswärts unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Golf auf der Von-der-Tann-Straße in Richtung Stein. Im Bereich der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Taxifahrer und dessen Fahrgast erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Der eingeklemmte Golf-Fahrer musste von der Berufsfeuerwehr befreit werden. Der schwer verletzte Mann kam ins Klinikum. Laut Polizei lag er zunächst auf der Intensivstation, soll aber nicht lebensgefährlich verletzt worden sein. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Kreuzung Rothenburger Straße/Von-der-Tann-Straße blieb in Fahrtrichtung Stein bis ca. 6.30 Uhr gesperrt werden. Es kam zu geringen Behinderungen.

Die Ampelanlage an der Kreuzung war zur Unfallzeit in Betrieb. Zum Unfallhergang liegen der Verkehrspolizei unterschiedliche Darstellungen vor. Die Ermittler gehen davon aus, dass einer der beiden Unfallbeteiligten bei Rotlicht in die Kreuzung gefahren sein muss. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, insbesondere zur Ampelschaltung, geben können, bittet die Polizei, sich unter Tel. 65 83-15 30 zu melden.

