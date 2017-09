Schwerer Unfall auf A6: Vollsperrung im Berufsverkehr

Bei Nürnberg Süd: Fahrer wurde in seinem Kleintransporter eingeklemmt - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Vollsperrung der A6 wegen eines Hubschraubereinsatzes - und das im Berufsverkehr: Am Kreuz Nürnberg Süd war nach einem schweren Unfall am Montagmorgen Geduld gefragt.

Rettungseinsatz im Berufsverkehr: Die A6 war am Montagmorgen zwischen Langwasser und Nürnberg Süd zwischenzeitlich gesperrt. © Kai Hußl



Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr ging auf der A6 zwischen Langwasser und Nürnberg Süd zwischenzeitlich nichts mehr: In Richtung Heilbronn waren drei Fahrzeuge bei einem Unfall aufeinander aufgefahren. Der Fahrer eines Kleintransporters wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Der Insasse des Mercedes Sprinter musste aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Dadurch kam es auf der A6 zwischenzeitlich zur Vollsperrung. Gegen 9.30 Uhr waren zwei Spuren wieder befahrbar.

