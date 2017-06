Schwerer Unfall auf der A72: Frau schwebt in Lebensgefahr

52-Jährige verliert kurz vor dem Autobahnkreuz Hochfranken Kontrolle über ihr Auto - vor 36 Minuten

HOF - Bei einem schweren Unfall auf der A72 im Landkreis Hof hat sich am frühen Mittwochmorgen eine Frau lebensgefährlich verletzt. Die 52-Jährige verlor kurz vor dem Autobahndreieck Hochfranken die Kontrolle über ihr Auto.

Eine 52-Jährige hat sich bei einem Unfall im Landkreis Hof auf der A72 lebensgefährlich verletzt. © NEWS5 / Fricke



Eine 52-Jährige hat sich bei einem Unfall im Landkreis Hof auf der A72 lebensgefährlich verletzt. Foto: NEWS5 / Fricke



Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 52-jährige Frau gegen 3 Uhr mit ihrem Citroen Picasso auf der A72 in Richtung Chemnitz. Kurz nach dem Autobahndreieck Hochfranken schrammte das Auto zuerst an der Mittelleitplanke, dann an der rechten Leitplanke entlang und krachte schließlich ein weiteres Mal in die Mittelleitplanke. Der Wagen kam stark beschädigt auf der linken Fahrspur zum Stehen.

Zufällig vorbeifahrende Autofahrer hielten an und betätigten den Notruf. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte und zunächst nicht ansprechbare Fahrerin aus dem Auto. Der Notarzt attestierte bei der Erstversorgung lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus nach Plauen gebracht.

Neben der 52-jährigen Fahrerin saßen noch zwei junge Frauen in dem Unfallwagen. Eine davon erlitt leichtere Verletzungen, die im Klinikum Hof versorgt wurden. Die zweite junge Frau hingegen blieb unverletzt. Weshalb die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto verlor, ist bislang unklar. Die Ermittlungen der Hofer Verkehrspolizei gehen in alle Richtungen.

Bilderstrecke zum Thema Auto in Leitplanke: Frau schwebt in Lebensgefahr Eine 52-Jährige hat am frühen Mittwochmorgen auf der A72 kurz vor dem Autobahndreieck Hochfranken die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie krachte mit ihrem Wagen mehrfach in die Leitplanken und kam auf der linken Spur zum Stehen. Die Frau verletzte sich dabei laut Polizei lebensgefährlich.



Das Auto wurde total beschädigt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden laut Polizei auf über 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A72 in Richtung Chemnitz gesperrt. Der Verkehr wurde am Autobahndreieck Hochfranken auf die A93 abgeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fr