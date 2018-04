Ein Lastwagen hat am Mittwochnachmittag einen Mann auf der Erlanger Straße in der Nähe der Metro frontal erfasst und schwer verletzt. Der 57-Jährige Fahrer war gegen 15.30 Uhr stadteinwärts in Richtung Nürnberg unterwegs, als er mit seinem Laster frontal gegen einen Fußgänger stieß, der sich auf der Fahrbahn befand. Der Passant wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auf der B4 kam es während der Bergungsarbeiten vor allem stadteinwärts zu massiven Verkehrsbehinderungen. © ToMa