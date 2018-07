Schreck für die Anwohner in der Nürnberger Wodanstraße: Am frühen Samstagnachmittag brach ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus, aus dem Dachstuhl loderten Flammen. Die Feuerwehr hatte den Brand zwar relativ schnell unter Kontrolle, der Sachschaden dürfte jedoch hoch sein. Verletzt wurde wohl niemand.