Schwerer Unfall: Seniorin muss aus Auto befreit werden

Im Kreuzungsbereich zur Südwesttangente kollidierten die Wagen - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - In einem Kreuzungsbereich kollidierte am Freitagvormittag im Nürnberger Stadtteil Hafen ein Opel mit einem Renault. Die Fahrerin des Opels musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden.

Um kurz vor 5 Uhr war eine Seniorin mit ihrem Opel in der Hafenstraße in Richtung Eibach unterwegs. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen, kollidierte sie im Kreuzungsbereich an der Abfahrt zur Südwesttangente mit einem entgegenkommenden Renault.

Die ältere Dame erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen. Sie musste von der Nürnberger Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die 25-jährige Fahrerin des Renaults wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme mussten Verkehrssperren eingerichtet werden. Dadurch kam es im morgendlichen Verkehr zu Behinderungen.

Die Nürnberger Verkehrspolizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der 0911 6583 1530 entgegen.

blu

