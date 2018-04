Segel-Abenteuer: Nürnberger überqueren den Atlantik

Fast 6000 Kilometer Ozean bewältigte das Trio mit dem eigenen Segelboot - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Vom Dutzendteich bis in die Karibik: Mit einem knapp 50 Jahre alten Segelschiff haben drei Nürnberger Studenten den Atlantik überquert und sich damit vor dem Start ins Berufsleben einen Traum erfüllt.

Während der wochenlangen, nicht ungefährlichen Reise über den atlantischen Ozean wurden die drei Nürnberger Studenten oftmals auch mit traumhaften Wetter gesegnet. © Seasicksailing/Jens Thoma



"Seasicksailing" heißt das Projekt (sinngemäß: verrückt nach Meer), an dem insgesamt rund 60 Freunde und Bekannte aus Franken beteiligt waren. Bis heute ist das, was Bastian Langer, Jens Thoma und Simon Woop geschafft haben, ein Abenteuer. Rund 3000 Seemeilen, also fast 6000 Kilometer, musste das Trio mit seiner Yacht zurück legen, war dabei allein mit Wind und Meer und nur via Satellitentelefon mit der Außenwelt verbunden.

"Man hat schon Respekt vor der Strecke", sagt Woop. Zudem war eine exakte Vorbereitung gefragt. Wie viel Lebensmittel, wie viel Wasser brauchen wir? Was kann alles kaputt gehen, wie können wir es reparieren? Und was machen wir, wenn einer von uns krank wird? Sogar das Wissen, wie man im Notfall eine Blinddarmentzündung kuriert, hatten sich die drei angeeignet. Zum Glück gab es weder diesen noch einen anderen medizinischen Notfall, und auch sonst, sagt Woop, sei alles erstaunlich glatt gegangen. "Im Nachhinein betrachtet, haben wir uns zu viele Gedanken gemacht." Was aber nicht heißen soll, dass die komplette Reise ein Spaziergang war.

Der Weg ist das Ziel

Ans Aufhören haben die Drei zwar nie gedacht, doch Zweifel und Krisen, die gab es durchaus - und zwar zunächst schon ganz am Anfang, als der Plan von der großen Auszeit schlicht am Geld zu scheitern schien. Eigentlich wollten die drei Nürnberger mit einem Boot "ihres" Yachtclub Noris auf Tour gehen, doch das Schiff hätte aufwendig saniert werden müssen. Dann hatten sie mit der "Liv" in Kroatien zwar ein geeignetes Boot gefunden, doch der Kaufpreis von 45.000 Euro war im studentischen Budget nicht drin.

Im Bekanntenkreis gingen Thoma und seine Freunde daraufhin auf Betteltour - und hatten die Summe binnen vier Wochen zusammen. Damit war die erste Hürde genommen, die nächste folgte, als sie nach einem entspannten Reiseauftakt quer durchs Mittelmeer zum ersten Mal Kurs auf den Atlantik nahmen. Tagelang tobte auf hoher See ein Sturm, das Schiff kam kaum vom Fleck, "Wir konnten nur warten".

Der Atlantik schlägt zurück

Für die Strecke von Gibraltar auf die kanarischen Inseln, die bei guten Bedingungen in drei, vier Tagen zu bewältigen ist, brauchten sie elf Tage. "Wir sind da zu blauäugig rangegangen", sagt Woop. "Da hat uns der Atlantik gezeigt, was er kann." An die eigentliche Überquerung seien sie daraufhin mit mehr Respekt heran gegangen, sagen sie heute. Doch die lief dann, siehe oben, "erstaunlich glatt" und wurde eher zur Herausforderung für die psychische Befindlichkeit der Crew.

An Bord der fast 50 Jahre alten "Liv" ging es immer sehr eng, aber auch lustig zu. © Seasicksailing/Jens Thoma



"Wir haben viel gelesen, viel Schafkopf gespielt und viel gekocht." Ein Freund aus Deutschland lieferte via Satellitentelefon den aktuellen Wetterbericht und gab Tipps für die richtige Route, so dass die Nürnberger nach 27 Tagen wieder Land sahen und vor Martinique ankern konnten. "Schönstes Segeln war das", sagt Langer, der den Moment der Ankunft noch gut in Erinnerung hat. Zur Feier gab es Pizza und lang ersehnte Telefonate mit den Lieben daheim, bevor dann ein ausgedehnter Törn durch die Karibik folgte, mit vielen Freunden aus Franken als wechselnde Reisebegleiter.

So schön war die Zeit, dass Jens Thoma kurzerhand verlängerte und noch immer mit der "Liv" vor der mittelamerikanischen Küste kreuzt, während Langer und Woop ins Berufsleben starteten. Im Juni, wenn die Hurrican-Saison beginnt, soll das Schiff per Frachter zurück kommen und dann verkauft werden, um die Schulden zu tilgen. Was bleibt, sind Erinnerungen an ein großes Abenteuer und an eine atemberaubende Zeit - und die Erkenntnis, dass sich Träume auch mit wenig Geld erfüllen lassen. Und selbst wenn ein paar Schulden bleiben sollten: "Wir gehen auf jeden Fall mit einem persönlichen Gewinn heraus", sagt Woop.

Silke Roennfahrt