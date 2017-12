Seil gespannt: Staatsanwalt fordert fünf Jahre Freiheitsstrafe

17-Jähriger wegen Nichtanzeige einer geplanten Straftat angeklagt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/BERCHING - Ein 22-Jähriger spannte in Berching (Landkreis Neumarkt) ein Seil an der Uferpromenade am Main-Donau-Kanal - eine lebensgefährliche Falle für Radfahrer. Der Staatsanwalt fordert fünf Jahre Freiheitsstrafe für den 22-Jährigen.

Von dieser Trommel mit Rettungsring zog der Angeklagte seinerzeit die Schnur quer über dem Radweg – mit üblen Folgen für einen Radler. © Foto: Müller



Tatsächlich blieb ein 54-Jähriger - er war unterwegs, um Brötchen zu holen - hängen und stürzte. Der Mann erlitt innere Blutungen des Kehlkopfes, einen Halswirbelbruch, eine Platzwunde am Kopf und Prellungen. Er ist bis heute nur eingeschränkt arbeitsfähig.

Der 22-Jährige gibt die Tat zu, will sich aber keine Vorstellung über die mögliche Folgen gemacht haben. Der Staatsanwalt nimmt ihm seine Reue ab, glaubt aber, dass er das schwarze Nylonseil quer über den Weg zog - um einen Radfahrer zu Fall zu bringen. Er habe dies, alkoholbedingt enthemmt, für einen Streich gehalten- auch wenn er nicht mit diesen Verletzungen gerechnet habe.

Der Sturz und die schweren Verletzungen seien nicht die Folge einer Verkettung unglücklicher Umstände, sondern direkte Folge der Tat - die Angeklagten hätten Glück, dass der Geschädigte nicht querschnittsgelähmt oder gar tot ist. Der Staatsanwalt wertet die Tat als heimtückischen Mordversuch, gefährliche Körperverletzung und vorsätzlichen, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Er fordert fünf Jahre Freiheitsstrafe für den 22-Jährigen.

Angeklagt ist auch ein 17-Jähriger wegen Nichtanzeige einer geplanten Straftat. Er war nach eigenen Angaben dabei, als sein Bekannter die Seilfalle errichtete, unternahm aber in den folgenden Stunden nichts. Trotz schlechten Gewissens habe er nicht die Polizei informiert, wirft die Anklage ihm vor. Er soll zehn Monate Jugendstrafe auf Bewährung kriegen. Damit er merkt, dass er bestraft wird, soll er drei Wochen Warnschuss Arrest absitzen.

Die Angeklagten hatten vor der Tat in einer Bar einen Geburtstag gefeiert. Dabei tranken sie mehrere Gläser Bier und einige Schnäpse, auch Cannabis wollen sie konsumiert haben. Danach liefen die jungen Leute an der Uferpromenade des entlang und der 22-Jährige spannte das Seil.

Die Verteidigung sieht keinen bedingten Tötungsvorsatz - es sei eine Schnapsidee gewesen, der Angeklagte kannte das Opfer nicht und hatte kein Motiv. Er fiel noch nie als aggressiv auf, hat keine Vorstrafen und führte ein völlig normales Leben als Lagerist. Für die schweren Tatfolgen wird er sein Leben lang zahlen müssen. Dies habe aber mit der strafrechtlichen Wertung nichts zu tun, so die Rechtsanwälte Michael Spengler und Nicole Obert. Sie fordern wegen gefährlicher Körperverletzung zwei Jahre Haft, ausgesetzt zur Bewährung.

Ulrike Löw E-Mail