Seit 1. September 1957: Tempo 50 in Ortschaften

60 Jahre später ist, auch in Nürnberg, Tempo 30 in der Debatte - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Vor 60 Jahren war es ein Kraftakt, Tempo 50 in Ortschaften durchzusetzen. Heute geht es um Tempo 30 – auch in Nürnberg.

Heute vor 60 Jahren war es so weit: In geschlossenen Ortschaften galt Tempo 50 – auch im „Vorort“ Reichelsdorf. © Archiv-Foto: Gertrud Gerhardi



Heute vor 60 Jahren war es so weit: In geschlossenen Ortschaften galt Tempo 50 – auch im „Vorort“ Reichelsdorf. Foto: Archiv-Foto: Gertrud Gerhardi



"Es ist sehr wichtig, ob Kraftfahrer bereit sind, Tempo 30 innerorts als Regel zu akzeptieren. Und das sind sie offensichtlich nicht", sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Tempo 30 bedeute deshalb einen gigantischen Kontrollaufwand. "Oder es bleibt ein Papiertiger." Möglicherweise gebe es weniger Unfälle bei weniger Tempo, ergänzt er. "Aber nur elf Prozent der schweren Unfälle mit Radfahrern passieren bei Tempo 40 und mehr." Beim Löwenanteil machten Kraftfahrer Fehler beim Abbiegen, Parken, Türöffnen oder Rückwärtsfahren. Mehr Potenzial für weniger schwere Unfälle liege mit Tempo 30 bei den Fußgängern – rund 30 Prozent.

Es gibt auch andere Meinungen. "Beim Tempolimit ließe sich noch eine Menge machen", sagt Christian Kellner, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) "Innerorts sterben vor allem Fußgänger und Radfahrer." In Zeiten, in denen Autos immer sicherer werden, sieht er die Kommunen in der Pflicht, die Schwächeren besonders zu schützen.

Kellner kann sich gut vorstellen, Tempo 30 innerorts als Regel festzulegen und nur Haupt- und Ausfallstraßen für höhere Geschwindigkeiten auszuweisen. Diese Situation ist in Nürnberg bereits beinahe Realität. "In Bereichen, in denen es am wichtigsten ist, nämlich da, wo Menschen wohnen und davon profitieren können, da haben wir Tempo-30-Zonen quasi flächendeckend", sagte Baureferent Daniel Ulrich vor kurzem im NZ-Interview. "Es gibt kaum noch Gebiete, wo Menschen in höherer Dichte wohnen, wo man mit Tempo 50 vorbeifahren könnte, außer auf den Hauptverkehrsstraßen", ergänzte er. "Am Ring wird es auch weiter so bleiben, dass man mit Tempo 50 fahren kann", so Ulrich.

Zu Beginn der Neuregelung überprüften die Polizeibeamten in Nürnberg noch vom Fahrzeug aus, ob sich die Verkehrsteilnehmer auch an die Begrenzung hielten. © Archiv-Foto: Gertrud Gerhardi



Zu Beginn der Neuregelung überprüften die Polizeibeamten in Nürnberg noch vom Fahrzeug aus, ob sich die Verkehrsteilnehmer auch an die Begrenzung hielten. Foto: Archiv-Foto: Gertrud Gerhardi



Was Christian Kellner vom DVR fehlt, sind Belege für die Wirksamkeit der Maßnahme. Ab 2018 wolle Niedersachsen deshalb in sechs Kommunen einen Modellversuch starten. Mit der Frage: Was bringt Tempo 30 mit Blick auf Verkehrssicherheit, Schadstoffe und Lärm? "Wir benötigen belastbare Daten, damit nicht weiter spekuliert wird", so Kellner. "Dann können wir sachgerecht entscheiden und müssen nicht vor irgendeiner Lobby einknicken." 60 Prozent aller Verkehrstoten sterben heute aber auf Landstraßen, im Vergleich zu 30 Prozent in Orten und 10 Prozent auf Autobahnen.

"Sogar Landkreise machen sinnvolle Geschwindigkeitsbegrenzungen manchmal nicht mit", sagt Unfallforscher Brockmann. "Sie setzen mehr auf die schnelle Verbindung von A nach B als auf Sicherheit. Das ist falsch." Der DVR legt nach. "Wenn Landstraßen nur sechs Meter breit oder schmaler sind, muss automatisch Tempo 80 gelten", fordert Kellner. Auch bei Schutzplanken müsse mehr passieren. "Wenn man mal einen Fehler macht, darf man nicht so grauenhaft bestraft werden." Auf Autobahnen gibt es laut Kellner auf Strecken mit Limit ein Viertel weniger Getötete. "Das spielt also eine Rolle."

Ulrike von Leszczynski, dpa