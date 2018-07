SEK-Einsatz in Katzwang: Mann bedroht Familie mit Schusswaffe

NÜRNBERG - Am Freitagabend eskalierte ein Familienstreit im Nürnberger Stadtteil Katzwang. Ein Mann soll seine Frau geschlagen haben, anschließend drohte er ihr mit einer Waffe. Im Süden der Stadt läuft deshalb derzeit ein Großeinsatz.

Überall in Katzwang riegelten Polizisten wie hier Straßen ab. Foto: ToMa/Reitmayer



Ein Großaufgebot der Polizei ist im Einsatz. Foto: ToMa/Reitmayer



Schwerbewaffnete Kräfte des bayerischen Unterstützungskommandos (USK) riegelten mehrere Straßen ab, ein Helikopter stand über Katzwang, denn: Noch fehlt von dem Mann jede Spur. Er sei, wie ein Sprecher der Polizei sagt, nach dem Streit geflüchtet.

Zuvor bedrohte er seine Familie mit einer Waffe und soll seine Frau geschlagen haben. Noch läuft die Fahndung - für die Bevölkerung besteht jedoch keine Gefahr, wie das Präsidium Mittelfranken betont.

Der Busverkehr innerhalb Katzwangs steht derzeit still, warnt die VAG. Die Linie 62 hält in beiden Richtungen an den Haltestellen Weiherhauser Straße, Lausitzer Straße und Katzwang-Hallenbad. Die Verkehrsbetriebe rechnen damit, dass die Sperrung bis mindestens 23 Uhr andauert.

