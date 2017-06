SEK-Einsatz in Nürnberg: Streit war frei erfunden

Zeuge wird nun wegen Missbrauchs von Notrufen beschuldigt - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Nach dem Großeinsatz der Polizei am Dienstag am Nürnberger Münzplatz haben die Befragungen ergeben, dass sich der 48-jährige Zeuge den angeblichen Vorfall nur ausgedacht hat. Das könnte für ihn nun richtig teuer werden.

Schwerbewaffnete Polizisten riegelten den Münzplatz im Nürnberger Zentrum ab. © News5



Schwerbewaffnete Polizisten riegelten den Münzplatz im Nürnberger Zentrum ab. Foto: News5



Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Streit in einer Wohnung am Münzplatz eskaliert sei. Ein 48-Jähriger hatte dabei angegeben, mit einer Waffe bedroht worden zu sein. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zu der Wohnung, neben dem SEK waren auch speziell geschulte Beamte zur Kontaktaufnahme vor Ort.

Der vermeintliche Tatort wurde weiträumig abgesperrt, Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen sicherten ihn. Nachdem laut Polizeiangaben telefonische Versuche zur Kontaktaufnahme gescheitert waren, griffen die Beamten bei einer "günstigen Gelegenheit" zu. In der Wohnung konnten zwei Personen widerstandslos festgenommen werden. Beide sowie der 48-Jährige, der die Polizei verständigt hatte, standen unter Alkoholeinwirkung.

Laut Polizei wurde der 48-Jährige inzwischen eingehend zum Sachverhalt vernommen. Er räumte ein, sowohl den gesamten Vorfall als auch die Waffe erfunden zu haben. Sein Geständnis wurde dahingehend untermauert, dass bei einer intensiven Wohnungsdurchsuchung am Münzplatz keine Schusswaffe gefunden werden konnte.

Bilderstrecke zum Thema Großeinsatz in Nürnberg: Polizei riegelt Münzplatz ab Teile der Nürnberger Innenstadt wurden am Dienstagnachmittag von der Polizei abgeriegelt. Offenbar eskalierte in einer Wohnung am Nürnberger Münzplatz ein Streit. Gegen 16.45 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden.



Der nun wegen Missbrauchs von Notrufen beschuldigte Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Beamten prüfen nun, ob der Mann für die Kosten des Einsatzes verantwortlich gemacht werden kann.

Die beiden in der Wohnung festgenommenen Personen (48 und 60 Jahre alt) wurden als Zeugen vernommen und nach Abschluss der Sachbearbeitung ebenfalls wieder entlassen. Weshalb sie die Wohnungstür nicht geöffnet hatten, wollten sie nicht sagen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.