SEK-Einsatz läuft: Mann verschanzt sich in Laufamholz

Zwei Wohnblocks aus Sicherheitsgründen evakuiert - Mann droht Polizei mit Gas - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Er ist aggressiv - und hat sich in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschanzt: Ein polizeibekannter Mann hält derzeit den Nürnberger Stadtteil Laufamholz in Atem. Am frühen Nachmittag rückte das Spezialeinsatzkommando (SEK) an. Zwei Wohnblocks mussten geräumt werden.

Kräfte des Unterstützungskommandos legen ihre Ausrüstung an - sie eilten nach Laufamholz. Foto: ToMa



Noch ist die Lage in der Happurger Straße im Nürnberger Osten unklar. Es handelt sich um einen polizeibekannten Mann, der sich seit fast zwei Stunden in seiner Wohnung im vierten Obergeschoss eines Wohnblocks verschanzt hat, das bestätigte ein Polizei-Sprecher auf nordbayern.de-Nachfrage. Er verhalte sich "unkooperativ", habe unter anderem alle Rolläden heruntergelassen.

Gegenüber der Polizei drohte er damit, Gas in seiner Wohnung zu haben - und das auch einzusetzen. Auch deshalb wurde ein Großaufgebot der Feuerwehr alarmiert, Rettungskräfte eilten nach Laufamholz.

Zweieinhalb Wohnblocks geräumt

Weil der Mann sich aggressiv verhält, rückte erst das Unterstützungskommando (USK) der bayerischen Polizei an. Nur Minuten später traf das Spezialeinsatzkommando (SEK) in der Happurger Straße ein. Auch Experten der Verhandlungsgruppe sind angefordert. Aus Sicherheitsgründen wurden etwa zweieinhalb Wohnblocks rund um den Einsatzort evakuiert.

Noch hat die Polizei keinen Hinweis darauf, warum der Mann derart in Rage ist. Die Feuerwehr rückte nach Hinweisen von Passanten an, vermutete ihn in einer hilflosen Lage.

Das Areal ist weiträumig abgesperrt, ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften ist im Einsatz. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) sowie das Unterstützungskommando (USK) der bayerischen Polizei rückten an.

