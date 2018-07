SEK-Einsatz: Mann bedrohte Familie mit Schusswaffe

Helikopter kreiste über Katzwang - Täter noch flüchtig - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Freitagabend eskalierte ein Familienstreit im Nürnberger Stadtteil Katzwang. Ein Mann soll seine Frau geschlagen haben, anschließend drohte er ihr mit einer Waffe. Im Süden der Stadt lief deshalb ein Großeinsatz der Polizei.

Überall in Katzwang riegelten Polizisten wie hier Straßen ab. © ToMa/Reitmayer



Überall in Katzwang riegelten Polizisten wie hier Straßen ab. Foto: ToMa/Reitmayer



Schwerbewaffnete Kräfte des bayerischen Unterstützungskommandos (USK) riegelten mehrere Straßen ab, ein Helikopter stand über Katzwang, denn: Noch fehlt von dem Mann jede Spur. Er sei, wie ein Sprecher der Polizei sagt, nach dem Streit geflüchtet. Streifen durchsuchten einen mehrstöckigen Wohnblock in dem Stadtteil. Dabei fanden sie unter anderem mehrere Cannabis-Pflanzen.

Zuvor bedrohte der Mann seine Familie mit einer Waffe und soll seine Frau geschlagen haben. Die Fahndung lief am Abend auf Hochtouren - für die Bevölkerung bestand jedoch keine Gefahr, wie das Präsidium Mittelfranken betonte. Die Wut des Mannes richtete sich allein gegen seine Familie. Der Busverkehr innerhalb Katzwangs stand am Abend still, wie die VAG bestätigte.

Dieser Artikel wurde am 21. Juli um 8.36 Uhr aktualisiert.

Bilderstrecke zum Thema Familienstreit eskaliert: SEK-Einsatz in Nürnberg-Katzwang Großes Polizeiaufgebot am Freitagabend in Nürnberg-Katzwang: In einem Hochhaus an der Hauptstraße war es zu einem Streit zwischen einem Mann und seiner Familie gekommen. Dabei soll er laut Polizei seine Frau geschlagen sowie seine Familie mit einer Schusswaffe bedroht haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten unter anderem auch mehrere Cannabis-Pflanzen.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.