SEK-Einsatz mit Heli: 32-Jähriger wirft Gegenstände von Plärrer-Hochhaus

Verkehrsader zeitweise komplett gesperrt - Zwei Personen verletzt - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Er warf Gegenstände von einem Gerüst am Plärrer-Hochhaus und hielt die Polizei stundenlang in Atem: Ein 32-Jähriger hat in der Nacht auf Dienstag einen Großeinsatz am Plärrer ausgelöst.

Dutzende Einsatzkräfte waren in der Nacht auf Dienstag am Nürnberger Plärrer in Einsatz. © ToMa-Fotografie



Nachdem mehrere Anrufe von Verkehrsteilnehmern bei der Polizei eingegangen waren, nahm ein Spezialeinsatzkommando, kurz SEK, gegen 0.15 Uhr Kontakt zu dem 32-Jährigen auf, der über das Gerüst bis zum Dach des Hochhauses gelangt war. Der Bereich um das Gebäude wurde weiträumig abgesperrt.

Der Mann hatte eine Holzpalette und mehrere Gasflaschen auf die Straße geworfen und drohte immer wieder, selbst von dem Gebäude zu springen. Eine der herabgeworfenen Gasflaschen traf einen Mercedes, der in der südlichen Fürther Straße unmittelbar neben dem Gebäude an der Ampel angehalten hatte. Das Auto wurde durch den Aufschlag der Gasflasche derart stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Die beiden Männer, die im Fahrzeug saßen, erlitten lediglich leichte Verletzungen, mussten jedoch vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 3.30 Uhr schafften es die Beamten schließlich, den Mann zur Aufgabe zu bewegen und festzunehmen. Das Motiv der Tat ist laut Polizei noch unklar. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Beamte der Nürnberger Mordkommission und des Kriminaldauerdienstes haben die Ermittlungen am Tatort übernommen.

Anmerkung der Redaktion: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen und Suizidversuche, außer sie erfahren durch die gegebenen Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie 24 Stunden am Tag Hilfe und Beratung.

