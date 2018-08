SEK-Einsatz nach Sprengstoff-Drohung in Nürnberg

Hintergründe sind noch völlig unklar - Zwei Männer festgenommen - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Aufregung im Nürnberger Stadtteil St. Peter: Erst wurde der Polizei ein Mord in der Kupferstraße gemeldet, dann drohte eine Person damit Sprengstoff in seiner Wohnung zu haben. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte an.

Das Areal wurde weiträumig von der Polizei abgeriegelt. © ToMa/Reitmayer



Der Fall wirft bislang noch jede Menge Fragen auf. Ein Polizei-Sprecher bestätigte am Montagabend, dass eine Person damit drohe Sprengstoff zu haben. Zuvor habe ein Anrufer einen Mord gemeldet - ob das stimmt oder es sich lediglich um leere Drohungen handelt, ist derzeit noch völlig unklar. Vorsorglich rücken jetzt aber Sprengstoff-Experten zu der Wohnung im Nürnberger Stadtteil St. Peter aus. Die Kupferstraße ist komplett abgeriegelt, ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften ist im Einsatz. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde hinzugezogen.

Im Hausgang der Mehrfamilienwohnung wurden zwei Männer festgenommen. Ob sie mit den Drohungen und dem möglichen Mord in Verbindung stehen, ist unklar.

Mehr Informationen folgen.

