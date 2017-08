Selbst bei der Feuerwehr fehlen Rauchmelder

NÜRNBERG - Bis Ende des Jahres müssen alle Wohnungen in Bayern mit Rauchwarnmeldern ausgerüstet sein. Doch wie sieht es bei den Brandbekämpfern selbst aus? Es ist ein wunder Punkt. Denn in Ruheräumen, Fahrzeughallen und Gerätehäusern der Nürnberger Feuerwachen fehlen solche Geräte.

Stephan Gräser von der Berufsfeuerwehr (l.) präsentiert die verschiedenen Rauchwarnmelder. Die Geräte sind vor allem für Schlafzimmer in Wohnungen gedacht. Jetzt beginnt auch die Feuerwehr, solche Melder in allen Schlaf- und Ruheräumen der Wachen einzubauen. © Foto: Roland Fengler



Es ist noch gar nicht so lange her, da stand in München-Freimann das Gerätehaus der dortigen freiwilligen Feuerwehr in Flammen. Am 19. Juli entzündete sich die Lade-Elektronik an einem der Fahrzeuge. Kurz darauf brannte es in dem Gebäude lichterloh. Zwei Einsatzfahrzeuge, ein Anhänger und die gesamte Ausrüstung wurden durch das Feuer zerstört. Der Schaden geht in die Millionen. Klar ist: In dem Gerätehaus gab es keine Brandmeldeanlage.

Und in Nürnberg? Auch bei den 18 freiwilligen Feuerwehren in den Stadtteilen finden sich keine Brandmeldeanlagen, sagt der zuständige Stadtbrandinspektor Udo Fertig. "Das ist ein Problem, weil bei den Freiwilligen dauerhaft kein Personal vor Ort ist." Das habe in Freimann dazu geführt, dass sich die Flammen lange ungehindert ausbreiten konnten. Meldeanlagen fehlen sogar bei der Berufsfeuerwehr — in nahezu allen Wachen. Fachleute warnen: Ein erhöhtes Brandrisiko herrscht mittlerweile an den Fahrzeugen der Feuerwehr, da ihre Technik hochentwickelt ist und immer mehr Geräte zum Laden ständig am Strom angeschlossen sind.

Fehlanzeige auch in den Schlafräumen der Feuerwachen: Müssen bald in Wohnungen vor allem alle Schlafzimmer mit diesen Apparaten ausgerüstet sein, sind sie in den Ruheräumen der Wachen kein Muss — obwohl Einsatzkräfte hier nächtigen. In keinem der rund 30 Schlafräume in allen Nürnberger Feuerwachen ist so ein Gerät installiert. Doch wird sich das nun bald ändern. Freiwillig installiert die Feuerwehr demnächst dort nach und nach Rauchwarnmelder.

Gegensprechanlage statt Rauchmelder

Ähnlich ist das auch in Altenheimen und Haftzellen, weil sie formal zu Sonderbauten gehören. Laut Bayerischer Bauordnung sind Rauchwarnmelder hier keine Pflicht. So finden sich auch in den Hafträumen der Justizvollzugsanstalt Nürnberg keine. "In ganz Bayern gibt es in Gefängnissen keine solchen Geräte", sagt Sascha Rath, stellvertretender Leiter der Nürnberger JVA, auf Anfrage. In jedem Raum gebe es allerdings eine Gegensprechanlage. Sollte es in einer Zelle tatsächlich mal brennen, würde der Häftling darüber die Zentrale verständigen. Die wiederum alarmiere sofort die Berufsfeuerwehr, wenn sich das bestätigen sollte.

Anders sieht es in den Haftzellen der Polizeiinspektionen aus: "Nach den Grundsätzen für Polizeibauten werden Rauchwarnmelder in den Einzelgewahrsamsräumen angebracht", so Polizeipressesprecherin Elke Schönwald. "Ein Haftraum muss so beschaffen sein, dass er menschenwürdig ist und dass die Unterbringung der Gesundheit nicht schaden kann. Er muss auch den Anforderungen des Brandschutzes genügen."

Bürgermeister Christian Vogel (SPD) sieht keinen Grund, die Gerätehäuser der Berufsfeuerwehr mit Brandmeldeanlagen auszustatten. "Die städtischen Feuerwachen sind rund um die Uhr besetzt, es sind immer Einsatzkräfte da. Ich sehe keine Notwendigkeit." Das sei mit dem Brand in München-Freimann nicht zu vergleichen. "Das ist eine freiwillige Feuerwehr." Das Gerätehaus und die Wache seien nicht durchgehend besetzt. Die Planer der Wache 1 an der Maximilianstraße, die derzeit gebaut wird, sehen für das neue Gebäude allerdings eine Brandmeldeanlage vor.

