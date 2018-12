Selfies im Cinecitta: Schweighöfer bringt Fans zum Kreischen

Filmstar auf Werbetour für neue Buddy-Kömödie "100 Dinge" - vor 6 Minuten

NÜRNBERG - Wenn er auftaucht, strömen die Fans in Scharen herbei: Schauspieler Matthias Schweighöfer. Auf Werbetour für den neuen Film "100 Dinge" kam der 37-Jährige am Freitagabend zur Autogrammstunde ins Cinemagnum. Im Foyer drängten sich überwiegend jüngere Frauen, allesamt mit einem Ziel — ein Handyfoto mit ihrem Liebling zu ergattern.

Schon von Weitem hörte man sie am Freitag aus dem Nürnberger Cinecitta: Jubelschreie - und das hat einen guten Grund. Matthias Schweighöfer hatte sich unter die Fanmeute gemischt und fleißig für Selfies posiert, gezwinkert und gegrinst. Danach ging's für die Filmfans in die neue Buddy-Komödie "100 Dinge", natürlich mit Schweighöfer in der Hauptrolle.