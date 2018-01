Selfies mit "The-Voice"-Finalist: Benedikt Köstler in Nürnberg

Der 17-jährige Sänger war bei der Bertolt-Brecht-Schule zu Besuch - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - An der Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg ist Benedikt Köstler jetzt ein echter Promi. Schon bald steht auch ein Konzert mit dem Finalisten von "The Voice of Germany" an.

Der Finalist von "The Voice of Germany 2017", Benedikt Köstler, besuchte seine alte Schule. Klar, dass sich nicht nur Schüler und Lehrer freuten, sondern auch Schulleiter Harald Schmidt (rechts). © Stadt Nürnberg



Erst im Sommer vergangenen Jahres hatte er seinen Realschulabschluss an der Bertolt- Brecht-Schule Nürnberg (BBS) gemacht und schon ein paar Monate später verschlägt es Benedikt Köstler wieder hierher zurück - nicht zum Unterricht, sondern vor allem für Selfies mit Schülern, Freunden und Lehrern.

Der Finalist von "The Voice of Germany 2017", den jetzt viele aus dem Fernsehen kennen, wurde zahlreich begrüßt. Neben Gesprächen wollten die Schüler aber vor allem eins: Selfies mit dem für sie prominenten Sänger. Der 17-Jährige, der seine geplante Berufsausbildung bei der Polizei zunächst auf Eis legt, traf sich auch mit BBS-Schulleiter Harald Schmidt. Ihm erzählte er, dass er nach der Konzert-Tour nun mit den anderen "The-Voice"-Kandidaten professionell an seiner Karriere arbeiten möchte, um bald mit eigenen Songs durchzustarten.

Eine Gelegenheit, sein Talent zu präsentieren, hat der Sänger schon im kommenden Herbst: Mit Schmidt vereinbarte er einen Gesangsauftritt beim nächsten BBS-Schulkonzert "Sport trifft Klassik", das am 28. November 2018 in der Nürnberger Meistersingerhalle stattfindet.

sr