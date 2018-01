Seltener Gast: Eurofighter landet am Airport Nürnberg

Das Kampfflugzeug wurde von der Flughafenfeuerwehr in Empfang genommen - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Einen solchen Flieger sieht man am Albrecht-Dürer-Flughhafen in Nürnberg nicht alle Tage: Um die hauseigene Feuerwehr fachgerecht zu schulen, stellte die Bundeswehr ein Eurofighter-Kampfflugzeug zur Verfügung.

Für Schulungszwecke wurde am Dienstag, den 16. Januar, ein Eurofighter der Bundeswehr eingeflogen, damit die Flughafenfeuerwehr bei Unfällen mit diesem Flugzeug genau weiß, was zu tun und zu beachten ist. © Albrecht Dürer Airport Nürnberg



Am Dienstag staunte die Feuerwehr des Nürnberger Flughafens nicht schlecht, als sie zu Übungs- und Trainingszwecken ein neues Flugzeug präsentiert bekam: Ein Eurofighter vom Taktischen Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg an der Donau wurde extra für Schulungsmaßnahmen eingeflogen.

Das Jagdflugzeug wird gegenwärtig dazu verwendet, um den süddeutschen Luftraum zu schützen. Um schnellstmöglich an Ort und Stelle zu sein, erreicht der Eurofighter zweifache Schallgeschwindigkeit und benötigte für die Strecke nach Nürnberg nur etwa zehn Minuten - also rund ein Achtel der Fahrzeit mit dem Auto. Aktuell sind 140 Eurofighter in Deutschland im Einsatz.

mc