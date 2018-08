Seniorin in Nürnberg beraubt - Polizei sucht Zeugen

Der Mann wurde handgreiflich und entriss der Rentnerin ihre Halskette - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Am helllichten Donnerstagnachmittag ist eine Rentnerin in der Südstadt niedergeschlagen und beraubt worden. Der Täter flüchtete. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Die 89-Jährige war gegen 15 Uhr in der Pillenreuther Straße unterwegs. Auf Höhe des Anwesens 147 erhielt sie von hinten einen Schlag auf den Kopf. Dann nahm sie der Angreifer in den "Schwitzkasten" und entriss die Halskette. Der Täter flüchtete in Richtung Hauptbahnhof. Die Seniorin verspürte zwar leichte Schmerzen, wollte sich aber vorerst nicht von einem Arzt untersuchen lassen.

Der südländisch wirkende Räuber ist etwa 20 Jahre alt, schlank und hat braune bis schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer knielangen Hose und einem T-Shirt. Mögliche Zeugen bittet die Kripo, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 21 12-33 33 zu melden.

