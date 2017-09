Serien-Diebstahl: Ehepaar räumt Konten von Senioren ab

Der Gesamtschaden liegt insgesamt bei 42.246,70 Euro - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Ein Ehepaar (44 und 49 Jahre) bestahl nur Senioren - steckten in deren Geldbeuteln auch Bankkarten, räumten sie die Konten ab: Der Gesamtschaden liegt bei 42.246,70 Euro.

Diebstahl in 33 Fällen und versuchtem Diebstahl in Tatmehrheit mit Computerbetrug in 14 Fällen listet die Anklageschrift auf - man könnte die Taten auch schlicht schäbig nennen.

Zwischen Januar und November 2016 streifte das Ehepaar durch verschiedene Supermärkte, als geeignete Opfer wurden vor allem betagte Damen und Herren auserkoren. Der Mann sprach die Kunden an und lenkte sie ab, seine Frau zog ihnen hinterrücks den Geldbeutel aus der Handtasche. Einzige Tatvariation: Hatte der Geschädigte seinen Einkaufswagen oder Rollator ohnehin gerade nicht im Blick, konnte man sich das Ablenkungsmanöver sparen und griff gleich zu.

PIN-Nummer in der Börse

Da in vielen Geldbeuteln von Geschädigten neben Bargeld auch die Bankkarte samt zugehöriger PIN-Nummer (notiert auf kleinen Zetteln) zu finden waren, bedienten sich die Diebe umgehend an verschiedenen Bankautomaten. Durch die Diebstähle erbeutete das Ehepaar 11.449,60 Euro, von den Konten der Geschädigten räumten sie zudem 30.797,10 Euro ab. Angeklagt ist ein zudem ein dritter Mann (49), er hatte das Ehepaar zu den ausgewählten Supermärkten gefahren und vor der Tür gewartet.

Zu Prozessbeginn bekundet das Trio (Verteidiger: Tobias Schmidt, Michael Zahareas und Ralf Peisl) Reue. Ihre Geständnisse ermöglichen eine Prozessabsprache, so wird den betagten Geschädigten zumindest der Gang zu Gericht erspart. Auf die Angeklagten werden, aufgrund unterschiedlicher Tatbeteiligung, Freiheitsstrafen zwischen vier und fünf Jahren zukommen.

Der Fahrer ist seit Jahren drogenabhängig, er ist - aufgrund einer Verurteilung des Landgerichts Weiden, wegen eines Drogendelikts - bereits in einer Entziehungsanstalt untergebracht. Er habe in Deutschland anfangs gearbeitet, schildert er. Doch seine Komplizen seien nur, um Straftaten zu begehen, aus der Slowakei eingereist – das Ehepaar widerspricht nicht. Im Gegenteil: Sie habe immer gedrängt, dass ihr Mann einen Job sucht, behauptet die Frau unter Tränen. Doch im November 2016 wurden beide in einem Aldi-Markt in Nürnberg festgenommen, seither sitzen sie in U-Haft. Besonders bitter: Die kleine Tochter des Paares ist vor kurzem gestorben - zu diesem Zeitpunkt saßen beide schon in Haft.

Ulrike Löw