Seriendieb im Hauptbahnhof: Polizei nimmt 33-Jährigen fest

Mann erbeutete Waren im Wert von über 1000 Euro - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Am Donnerstagabend hat die Bundespolizei einen Seriendieb festgenommen. Der 33 Jahre alte Mann hatte innerhalb einer Woche aus einem Geschäft im Hauptbahnhof Waren im Wert von über 1000 Euro erbeutet.

Am Donnerstag bemerkte eine Streife der Bundespolizei am Hauptausgang des Hauptbahnhofs einen Mann, der in Richtung Frauentorgraben lief – gefolgt von einem Sicherheitsmitarbeiter eines Geschäfts. Der informierte die Beamten im Laufschritt darüber, dass er den Fliehenden zuvor beim Stehlen ertappt hatte, teilte die Bundespolizei am Freitag mit.

Die Streife konnte den 33-Jährigen in der Nähe des Opernhauses festnehmen. Auf der Dienststelle stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Landkreis Hof den Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzt hatte. Zudem hat er aktuell Hausverbot in dem Geschäft im Hauptbahnhof.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und gewerbsmäßigen Diebstahls ein. Der Mann soll einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.

