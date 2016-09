Sex-Täter verfolgt und packt junge Frau am Stadtpark

Unbekannter nötigte sein Opfer und floh dann - Kripo bittet um Hinweise - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine junge Frau ist in der Nacht zum Samstag in der Nähe des Nürnberger Stadtparks von einem Mann sexuell genötigt worden. Der unbekannte Täter befindet sich auf der Flucht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Gegen 3.50 Uhr am Samstagmorgen, so schildert es die Polizei, stieg eine junge Frau in der Äußeren Bayreuther Straße an einer Haltestelle am Stadtpark aus einem Bus aus. Von da an fühlte sie sich bereits von einem Mann verfolgt. Sie lief zuerst auf dem Gehweg zu Fuß in stadteinwärtige Richtung, blieb dann aber an der Einmündung zur Martin-Richter-Straße stehen, um den Mann vorbeigehen zu lassen.

Der Unbekannte sei jedoch nicht an der Frau vorbeigelaufen, sondern habe sie von hinten gepackt und ihr unter die Kleidung gefasst, berichtet die Polizei. Das Opfer wehrte sich jedoch und rief laut um Hilfe, bis der Täter von ihm abließ und flüchtete. Er rannte in den Stadtpark und verschwand trotz sofort ausgelöster Fahndung der Polizei. Die Frau blieb körperlich unverletzt.

Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Beschreibung des Täters: Ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 165 bis 170 cm groß, leicht untersetzte Statur, kurze dunkle Haare mit Geheimratsecken und zur Tatzeit dunkel gekleidet. Der Mann trug ein T-Shirt mit hellem Aufdruck, Bermudashorts und Turnschuhe.

