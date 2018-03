Sexting an Nürnberger Schule: Jugendliche filmen Paar bei Sex

NÜRNBERG - Heimlich haben Jugendliche an einer Nürnberger Mittelschule ein Pärchen beim Sex gefilmt und ins Netz gestellt. Dass das strafrechtlich relevant ist, war ihnen nicht bewusst. Ein Fall von vielen, in denen nackte Tatsachen plötzlich die Runde machen.

Wer Fotos per Messenger an einen Freund oder eine Freundin verschickt, muss sich darüber im Klaren sein, dass das Internet nichts vergisst. Geht die Beziehung in die Brüche, werden die intimen Bilder schnell zur Waffe des enttäuschten Ex–Partners oder der Expartnerin. © Julian Stratenschulte/dpa



Wenn Jugendliche erotische Fotos von sich per Handy verschicken, suchen sie Anerkennung. Doch bleiben die versendeten, intimen Dateien oft nicht bei einer Person. Sie werden weitergeleitet und geteilt. Am Ende verliert der ursprüngliche Absender komplett die Kontrolle über seine Bilder und wird erpressbar.

Tatort ist eine Mittelschule in Nürnberg gewesen. Zwei Monate ist es her, als sich dort ein Mädchen und ein Junge in einem Versteck trafen, um Sex zu haben. Was die Jugendliche aber nicht wusste: Ihr Freund hatte vorher seinen Kumpels Bescheid gegeben und die filmten per Handy heimlich mit. Davon bekam allerdings auch ein Mitschüler Wind, der sein Wissen nicht für sich behalten wollte. Er meldete den Fall einer Lehrerin. Die reagierte sofort, setzte alle Hebel in Bewegung, schaltete auch die Polizei ein.

Viel Zeit ist nicht verstrichen. Aber dennoch genug für einen Jungen aus der Clique, das Video ins Netz zu stellen. Durch das schnelle Handeln der Lehrkraft hatte es noch keine weiten Kreise gezogen, das Material konnte auf Druck der Kripo rasch getilgt werden. Der Täter, der das Video verbreitet hatte, wurde von der Schule verwiesen. Er hat sich auch strafbar gemacht. Das Mädchen wird derzeit psychologisch betreut.

In diesem Fall, so Stefan Kuen, Leiter des staatlichen Schulamtes, waren sich die jungen Täter nicht darüber im Klaren, dass sie sich strafrechtlich auf extrem dünnem Eis bewegten. "Jugendliche sind sich über die Tragweite ihres Handelns oft nicht bewusst", sagt er. Das Strafgesetzbuch ist da allerdings eindeutig: Unter dem Paragraphen 184c "Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften" heißt es, dass sich jemand strafbar macht, wenn er eine "jugendpornographische Schrift verbreitet oder der Öffentlichkeit zu gänglich macht". Das Strafmaß liegt in so einem Fall bei einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

Junge Menschen begingen Selbstmord

"Wir wissen, was mit Betroffenen passieren kann, wenn das Material in falschen Hände gerät", sagt Heike Krämer, Beauftragte für Kriminalitätsopfer. Einmal geteilt, können sich Videos oder Fotos rasend schnell verbreiten. Im schlimmsten Fall erreichen die intimen Daten die Handys von zig Mitschülern. Das Opfer wird dann gemobbt, traut sich nicht mehr in die Schule, die Noten rasseln in den Keller, es kapselt sich ab, wird depressiv. Es kam auch schon vor, dass sich labile, junge Menschen deswegen das Leben nahmen.

Ein Phänomen bereitet Pädagogen, dem Kinderschutzbund und der Kripo aber nach wie vor großes Kopfzerbrechen: Wenn junge Menschen Nacktbilder aufnehmen, sie etwa per WhatsApp, Facebook-Messenger oder Snapchat verschicken und dann im Netz landen. Bei letzterem ist zwar die Datei nur einige Sekunden sichtbar, sie löschen sich dann selbst. Doch sei das keine Sicherheit, warnt Heike Krämer. "Man kann von den Dateien Momentaufnahmen, einen sogenannten Screenshot, machen und dann abspeichern", sagt sie. Snapchat bietet also eine trügerische Sicherheit.

Bekannt ist das Phänomen, Nacktbilder zu versenden, unter dem Begriff "Sexting" - ein Wort, das sich aus "Sex" und "Texting", dem englischen Terminus für SMS-Schreiben, zusammensetzt. Junge Menschen folgen da nicht selten ihren Idolen aus den Medien. "Doch wenn sich Prominente freizügig zeigen, verfolgen sie damit ein ganz anderes Ziel. Jugendlichen geht es eher darum, das Selbstwertgefühl aufzubessern“, so die Kriminalhauptkommissarin. Die Gefahr dabei: Das Netz vergisst nichts, die Dateien können den Betroffenen zum Verhängnis werden, etwa bei späteren Bewerbungen um einen Job.

Sexting ist unter "anderen Delikten" registriert

Ein Muster aber gibt es, das sich häufig wiederholt: Jugendliche versenden Fotos, auf denen sie nackt oder leicht bekleidet sind, an ihre Partner. Doch dann geht die Beziehung irgendwann in die Brüche, es gibt viel Kummer und einen, der besonders darunter leidet. Mit dem Foto des oder der Ex besitzen er oder sie ein Mittel für einen Rachefeldzug - und so werden die intimen Bilder schließlich mit entsprechendem Kommentar an andere verschickt.

Ob Sexting zu- oder abnimmt, lässt sich schwer feststellen. Auch, weil es in polizeilichen Kriminalstatistiken nicht eindeutig deklariert ist. Bis heute begründet diese Erscheinung keinen eigenen Straftatbestand. Sexting wird lediglich unter anderen Delikten registriert (Beispiel: Verbreitung jugendpornographischer Schriften).

Dabei gibt es laut Kinderschutzbund immer wieder Fälle, eine "gefühlte" Zunahme dieses Phänomens sei nicht von der Hand zu weisen, so Barbara Ameling, Geschäftsführerin in Nürnberg. Sicher aber ist: "Das Alter der Opfer wird immer Jünger. Bedingt dadurch, dass Kinder bereits in der Grundschule Handys bekommen." Generell sei das Internet schlecht geschützt, Alterssperren können Kinder locker umgehen. Ameling: "Wie schnell ist man da auf einer Seite, die Kinder nicht so leicht verkraften."

Alexander Brock