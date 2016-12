Sexuell belästigt: Mann schleicht sich von hinten an

Der Unbekannte flüchtete in einen Park - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend im Bereich des Nordostbahnhofs in Nürnberg eine Frau sexuell belästigt und ist dann geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.

Eine Frau war am Mittwochabend um 20.15 Uhr im Bereich der Plauener Straße im Bereich des Nordostbahnhofs in Nürnberg unterwegs, als sich ein unbekannter Mann von hinten näherte. Laut Polizei berührte er sie unsittlich und flüchtete dann in Richtung eines Parks. Der gesuchte Mann soll etwa 180 cm groß und schlank sein.

Er trug helle Oberbekleidung mit einer Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt unter der Telefonnummer 0911/21123333 Zeugenhinweise auf.

mina

